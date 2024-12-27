Замена Яшари. ЛНЗ интересуется хавбеком, который вызывался в сборную Косово

Полузащитник «Приштины» из чемпионата Косово Альбин Красничи находится в шорт-листе черкасского «ЛНЗ», сообщает телеграм-канал «Бий-бижи».

По информации источника, хавбек может заменить своего соотечественника Мухаррема Яшари, который, как ранее сообщалось, перейдет в австрийский «ЛАСК».

Альбин Красничи вызывался в сборную Косово, однако не сыграл за национальную команду ни одного официального матча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хавбека в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Красничи провел за «Приштину» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.