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  4. Замена Яшари. ЛНЗ интересуется хавбеком, который вызывался в сборную Косово
Украина. Премьер лига
27 декабря 2024, 23:44 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:45
85
0

Замена Яшари. ЛНЗ интересуется хавбеком, который вызывался в сборную Косово

Альбин Красничи может продолжить карьеру в Украине

27 декабря 2024, 23:44 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:45
85
0
Замена Яшари. ЛНЗ интересуется хавбеком, который вызывался в сборную Косово
ЛНЗ

Полузащитник «Приштины» из чемпионата Косово Альбин Красничи находится в шорт-листе черкасского «ЛНЗ», сообщает телеграм-канал «Бий-бижи».

По информации источника, хавбек может заменить своего соотечественника Мухаррема Яшари, который, как ранее сообщалось, перейдет в австрийский «ЛАСК».

Альбин Красничи вызывался в сборную Косово, однако не сыграл за национальную команду ни одного официального матча.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хавбека в 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне Красничи провел за «Приштину» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

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ЛНЗ Черкассы Приштина трансферы трансферы УПЛ сборная Косова по футболу Мухаррем Яшари
Іван Распутін Источник: Бей-беги
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