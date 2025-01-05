Ванат назвал самый памятный матч за Динамо. Это погром в Лиге чемпионов
Владислав вспомнил матч против «Партизана»
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат назвал самую памятную победу в составе киевского гранда. Владислав вспомнил матчи квалификации в Лигу чемпионов.
Команда мечты: Нет какой-то одной, большинство из топ-5.
Игра на каком стадионе запомнилась больше всего: Фенербахче.
Самая памятная победа: Над Партизаном.
Фейл во время игры или на тренировке: На сборах перепутал футболки и играл под другим номером (Смеется).
Цели на будущее: Целей нет – есть путь.
Если бы не футбол, то были бы: Даже не думаю об этом, – сказал Ванат.
Владислав в текущем сезоне сыграл уже в 28 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях, отличившись 13 голами и 4 ассистами.
Ранее сообщалось, что игроки «Динамо» вышли из отпуска.
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