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Украина. Премьер лига
05 января 2025, 12:42 | Обновлено 05 января 2025, 12:44
358
0

Ванат назвал самый памятный матч за Динамо. Это погром в Лиге чемпионов

Владислав вспомнил матч против «Партизана»

05 января 2025, 12:42 | Обновлено 05 января 2025, 12:44
358
0
Ванат назвал самый памятный матч за Динамо. Это погром в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат назвал самую памятную победу в составе киевского гранда. Владислав вспомнил матчи квалификации в Лигу чемпионов.

Команда мечты: Нет какой-то одной, большинство из топ-5.

Игра на каком стадионе запомнилась больше всего: Фенербахче.

Самая памятная победа: Над Партизаном.

Фейл во время игры или на тренировке: На сборах перепутал футболки и играл под другим номером (Смеется).

Цели на будущее: Целей нет – есть путь.

Если бы не футбол, то были бы: Даже не думаю об этом, – сказал Ванат.

Владислав в текущем сезоне сыграл уже в 28 матчах за «Динамо» во всех соревнованиях, отличившись 13 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что игроки «Динамо» вышли из отпуска.

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Владислав Ванат Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Партизан - Динамо Партизан Белград
Олег Вахоцкий Источник
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