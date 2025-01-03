Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли

Полтавская «Ворскла» завершила трансфер 22-летнего вингера швейцарского «Арау» и сборной Косово U-21 Милота Авдыли.

Как сообщил швейцарский клуб, стороны приняли решение не разглашать ведомости о сумме сделки.

Однако, по данным портала Transfermarkt, за Авдыли «Ворскла» заплатила швейцарцам 100 тысяч евро.

Контракт Авдыли с «Арау» истекал в конце сезона-2024/25 и швейцарцы посчитали компенсацию, предложенную украинской стороной, привлекательной.

В текущем сезоне Авдыли провел 18 матчей и забил 2 мяча за «Арау» во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии.