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  4. Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 13:42 |
744
0

Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли

Сегодня швейцарский клуб отрапортовал о продаже хавбека полтавчанам

03 января 2025, 13:42 |
744
0
Стало известно, сколько Ворскла заплатила Арау за вингера Авдыли
fcaarau.ch. Милот Авдыли

Полтавская «Ворскла» завершила трансфер 22-летнего вингера швейцарского «Арау» и сборной Косово U-21 Милота Авдыли.

Как сообщил швейцарский клуб, стороны приняли решение не разглашать ведомости о сумме сделки.

Однако, по данным портала Transfermarkt, за Авдыли «Ворскла» заплатила швейцарцам 100 тысяч евро.

Контракт Авдыли с «Арау» истекал в конце сезона-2024/25 и швейцарцы посчитали компенсацию, предложенную украинской стороной, привлекательной.

В текущем сезоне Авдыли провел 18 матчей и забил 2 мяча за «Арау» во втором по силе дивизионе чемпионата Швейцарии.

transfermarkt.com

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Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы Арау Transfermarkt
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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