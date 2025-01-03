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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 12:52 | Обновлено 03 января 2025, 13:02
1658
1

Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат

Известный украинский тренер прокомментировал громкое событие

03 января 2025, 12:52 | Обновлено 03 января 2025, 13:02
1658
1
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
ФК Александрия. Владимир Шаран

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

Известный украинский тренер Владимир Шаран прокомментировал сенсационное событие.

– Как восприняли решение «Карпат» и «Руха»?

– Я удивился, знал, что у «Руха» есть проблемы, но не думал, что такие, чтобы объединиться с «Карпатами». У желто-черных была задача побеждать в дерби, команды хотели доказать, кто во Львове сильнее. Но такова жизнь, видите, есть проблемы, поэтому решили объединиться, это решение президентов.

– Не считаете его поспешным?

– Я могу считать, как угодно, но другие люди решают. Но не думаю, что оно поспешное. Думаю, что Григорий Козловский все обдумал, он – умный человек и знает, что делает.

– Для «Карпат» это очень большой плюс?

– Для самой команды, конечно, это плюс. Мне очень нравятся игроки «Руха», поэтому это очень серьезное усиление для «Карпат». Местные, молодые, талантливые ребята точно помогут и пригодятся «львам».

– Болельщики смогут принять тех игроков, которые в свое время ушли из «Карпат» в «Рух»? В дерби они не очень тепло их встретили.

– Я считаю, что это зависит от результата. Знаете, как говорят: «от любви до ненависти один шаг», но может быть и наоборот. Если ребята будут играть, психологически будут готовы, главное, чтобы они не волновались, что же скажут болельщики. Надо выходить и играть в футбол. Если будут побеждать, то все забудется.

– «Карпаты» поглотят «Рух» или будет все же объединение?

– Я думаю, что поглотят. У «Карпат» стабильное финансовое положение. Получается, что инициатива объединиться возникла у «Руха». Я не могу точно утверждать, такое только президенты клубов могут знать.

– Считаете, что объединение произойдет из-за нехватки финансирования?

– Я слышал, что из-за финансовых проблем. Я бы сказал, если бы точно знал, а так я не уверен на 100%. Говорили люди, что вот такая ситуация.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Владимир Шаран Григорий Козловский
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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c_a_p2
Шкода Рух. Гарна команда була. А Козловський міг вчинити інакше?
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