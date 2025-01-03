Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб

Украинский тренер Владимир Мазяр может возглавить клуб из Казахстана «Атырау» – стороны начали переговоры о сотрудничестве. Об этом сообщает издание Meta-ratings.kz.

В «Атырау» сменилось руководство – новые функционеры планируют сделать ставку на украинского специалиста.

Владимир Мазяр ранее работал в местном чемпионате, дважды возглавляя «Акжайык» (2017–18, 2021–22).

За свою профессиональную карьеру Мазяр играл во многих украинских клубах – «Ворскла», «Александрия», «Кривбасс», «Таврия», дубль киевского «Динамо» и другие.

Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» Тоиров покинул казахстанский клуб после окончания аренды.