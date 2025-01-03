Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб
Владимир Мазяр ведет переговоры с «Атырау» (Казахстан)
Украинский тренер Владимир Мазяр может возглавить клуб из Казахстана «Атырау» – стороны начали переговоры о сотрудничестве. Об этом сообщает издание Meta-ratings.kz.
В «Атырау» сменилось руководство – новые функционеры планируют сделать ставку на украинского специалиста.
Владимир Мазяр ранее работал в местном чемпионате, дважды возглавляя «Акжайык» (2017–18, 2021–22).
За свою профессиональную карьеру Мазяр играл во многих украинских клубах – «Ворскла», «Александрия», «Кривбасс», «Таврия», дубль киевского «Динамо» и другие.
Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» Тоиров покинул казахстанский клуб после окончания аренды.
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