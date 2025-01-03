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  4. Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 13:02 |
1161
1

Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб

Владимир Мазяр ведет переговоры с «Атырау» (Казахстан)

03 января 2025, 13:02 |
1161
1
Сменилось руководство. Украинский тренер возглавит зарубежный клуб
Владимир Мазяр

Украинский тренер Владимир Мазяр может возглавить клуб из Казахстана «Атырау» – стороны начали переговоры о сотрудничестве. Об этом сообщает издание Meta-ratings.kz.

В «Атырау» сменилось руководство – новые функционеры планируют сделать ставку на украинского специалиста.

Владимир Мазяр ранее работал в местном чемпионате, дважды возглавляя «Акжайык» (2017–18, 2021–22).

За свою профессиональную карьеру Мазяр играл во многих украинских клубах – «Ворскла», «Александрия», «Кривбасс», «Таврия», дубль киевского «Динамо» и другие.

Ранее сообщалось, что игрок «Шахтера» Тоиров покинул казахстанский клуб после окончания аренды.

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Микола Титюк Источник: Meta-ratings.kz
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Комментарии 1
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c_a_p2
А які зараз відносини у нього із зеленим змієм?
Чи казахам байдуже?
Може перестав калдирити...
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