Журналист: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы

Руководство клуба оценивает ситуацию после досадного поражения от «Специи»

  • 10.01.2022 01:40
  • 454 просмотра
  • 4 комментария
Журналист: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку уже в ближайшие часы, в ночь после досадного поражения от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии A.

Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, причем информацию подтверждает другой журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источников, руководство клуба рассмотрит возможность дальнейшего пребывания украинца должности уже этой ночью.

Николо Скира сообщает: «Андрей Шевченко может быть уволен из «Дженоа» в ближайшие часы. Руководство «россоблю» оценивает его положение после поражения от «Специи». Это будет долгая ночь размышлений».

Джанлука ди Марцио подтверждает: «Жаркие часы в генуэзском клубе. После поражения  дома от «Специи» и ясных слов президента Дзангрилло позиция Шевченко является менее прочной. В клубе «россоблю» в эти часы размышляют о будущем украинского тренера, которому теперь грозит отставка».   

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. Эти цифры поставили под угрозу пребывание Шевченко в «Дженоа». 

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Muskrat2
    online
    Muskrat2, 10.01.2022 01:58
    0
    У мене є мрія - не бути буратіной!
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    Bibenco
    Bibenco, 10.01.2022 01:57
    0
    Не надо его увольнять. А то Шеву начнут тулить куда-то в украинский футбол, зачем нам эта печаль.
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 10.01.2022 01:47
    0
    Не долго как говорится музыка играет. Это тебе не брать исполнителей которые умеют что. Это тоже самое возьми Шева Минай. Ума палата.
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 10.01.2022 01:46
    0
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