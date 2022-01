Журналист: Шевченко может быть уволен из Дженоа в ближайшие часы

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть отправлен в отставку уже в ближайшие часы, в ночь после досадного поражения от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии A.

Об этом сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира, причем информацию подтверждает другой журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источников, руководство клуба рассмотрит возможность дальнейшего пребывания украинца должности уже этой ночью.

Николо Скира сообщает: «Андрей Шевченко может быть уволен из «Дженоа» в ближайшие часы. Руководство «россоблю» оценивает его положение после поражения от «Специи». Это будет долгая ночь размышлений».

Джанлука ди Марцио подтверждает: «Жаркие часы в генуэзском клубе. После поражения дома от «Специи» и ясных слов президента Дзангрилло позиция Шевченко является менее прочной. В клубе «россоблю» в эти часы размышляют о будущем украинского тренера, которому теперь грозит отставка».

С момента прибытия в Геную в начале ноября Шевченко набрал всего 3 очка в 9 матчах. Забито всего 3 мяча, и команда набрала 12 очков, занимая предпоследнее 19-е место в турнирной таблице. Эти цифры поставили под угрозу пребывание Шевченко в «Дженоа».

