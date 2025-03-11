Украина. Премьер лига11 марта 2025, 17:38 |
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Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом
Непростое начало весны для киевлян
11 марта 2025, 17:38 |
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Динамо в матче чемпионата Украины не сумело обыграть Зарю, у которой были проблемы с составом – 2:2.
Для киевлян это вторая потеря очков в последних трех встречах УПЛ. Ранее Динамо сыграло вничью с Ворсклой и с трудом обыграло ЛНЗ благодаря автоголу в конце матча.
Такие результаты позволили Александрии сократить отставание от лидера – команда Руслана Ротаня имеет дефицит в четыре пункта.
У Шахтера минус 11 пунктов и две встречи в запасе.
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Комментарии 4
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Нет слов. Это ещё повезло. Игроки тупо спят. Хоть меняй всех игроков в команде.
Александрия потеряла 3 очка а Динамо 4 очка
Так пешеходы ж…
Шахтар програєте Олександрії, а потім розриває Дирочку приємного перегляду
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