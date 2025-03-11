Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом

Динамо в матче чемпионата Украины не сумело обыграть Зарю, у которой были проблемы с составом – 2:2.

Для киевлян это вторая потеря очков в последних трех встречах УПЛ. Ранее Динамо сыграло вничью с Ворсклой и с трудом обыграло ЛНЗ благодаря автоголу в конце матча.

Такие результаты позволили Александрии сократить отставание от лидера – команда Руслана Ротаня имеет дефицит в четыре пункта.

У Шахтера минус 11 пунктов и две встречи в запасе.