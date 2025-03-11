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  4. Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:38 |
459
4

Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом

Непростое начало весны для киевлян

11 марта 2025, 17:38 |
459
4
Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом
ФК Динамо Киев

Динамо в матче чемпионата Украины не сумело обыграть Зарю, у которой были проблемы с составом – 2:2.

Для киевлян это вторая потеря очков в последних трех встречах УПЛ. Ранее Динамо сыграло вничью с Ворсклой и с трудом обыграло ЛНЗ благодаря автоголу в конце матча.

Такие результаты позволили Александрии сократить отставание от лидера – команда Руслана Ротаня имеет дефицит в четыре пункта.

У Шахтера минус 11 пунктов и две встречи в запасе.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Нет слов. Это ещё повезло. Игроки тупо спят. Хоть меняй всех игроков в команде. 
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+1
Gargantua81
Александрия потеряла 3 очка а Динамо 4 очка
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0
AK.228
Так пешеходы ж…
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-1
Alexander Киев
Шахтар програєте Олександрії, а потім розриває Дирочку приємного перегляду 
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-2
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