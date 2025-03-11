Украина. Премьер лига11 марта 2025, 17:05 | Обновлено 11 марта 2025, 17:10
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Удачная замена. Пономаренко сравнял счет после передачи Кабаева
Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30
11 марта 2025, 17:05 | Обновлено 11 марта 2025, 17:10
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Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Команды играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 71-й минуте Пономаренко отправил мяч в ворота после передачи Кабаева. Оба игрока вышли на поле во втором тайме.
ГОЛ, 2:2! Пономаренко, 71 мин
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