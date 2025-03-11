Удачная замена. Пономаренко сравнял счет после передачи Кабаева

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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На 71-й минуте Пономаренко отправил мяч в ворота после передачи Кабаева. Оба игрока вышли на поле во втором тайме.

ГОЛ, 2:2! Пономаренко, 71 мин