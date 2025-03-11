Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачная замена. Пономаренко сравнял счет после передачи Кабаева
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:05 | Обновлено 11 марта 2025, 17:10
531
0

Удачная замена. Пономаренко сравнял счет после передачи Кабаева

Поединок 21-го тура чемпионата Украины начался 11 марта в 15:30

11 марта 2025, 17:05 | Обновлено 11 марта 2025, 17:10
531
0
Удачная замена. Пономаренко сравнял счет после передачи Кабаева
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Во вторник, 11 марта, проходит матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Команды играют на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте Пономаренко отправил мяч в ворота после передачи Кабаева. Оба игрока вышли на поле во втором тайме.

ГОЛ, 2:2! Пономаренко, 71 мин

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»
«Бразильская тусовочка собирается». Реакция фанатов на трансфер Алиссона
Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Заря Матвей Пономаренко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 марта 2025, 11:07 142
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне должны без проблем забрать победу в предстоящем матче

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Бокс | 11 марта 2025, 08:58 2
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»

Легендарный боксер уверен, что не оставил бы шансов Джейку Полу

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10.03.2025, 22:49
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
Футбол | 11.03.2025, 16:28
ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Теннис | 11.03.2025, 01:02
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 11
Футбол
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
09.03.2025, 19:46 24
Футбол
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 59
Другие виды
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
«Даниэль очень разочарован». Отец Дюбуа назвал следующего соперника сына
10.03.2025, 01:18 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем