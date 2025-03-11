Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»
«Александрия» разгромила „Оболонь“ со счетом 4:0
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал разгромную победу над «Оболонью» (4:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, эта игра понравилась болельщикам прежде всего. Она понравилась и тренерскому штабу. Очень хорошо, что ребята услышали нас, и настрой на игру был очень хорошим.
На поле была максимальная концентрация. Мы задали сопернику темп, который дал возможность нам диктовать условия игры и достичь результата.
В принципе, матч для нас был решен уже в первом тайме. У нас было комфортное преимущество.
Хорошо, что команда была дисциплинирована. Также отмечу, что футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника. В этом помог контрпрессинг», - прокомментировал Ротань.
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