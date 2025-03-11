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  4. Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:50 |
372
0

Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»

«Александрия» разгромила „Оболонь“ со счетом 4:0

11 марта 2025, 17:50 |
372
0
Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал разгромную победу над «Оболонью» (4:0) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, эта игра понравилась болельщикам прежде всего. Она понравилась и тренерскому штабу. Очень хорошо, что ребята услышали нас, и настрой на игру был очень хорошим.

На поле была максимальная концентрация. Мы задали сопернику темп, который дал возможность нам диктовать условия игры и достичь результата.

В принципе, матч для нас был решен уже в первом тайме. У нас было комфортное преимущество.

Хорошо, что команда была дисциплинирована. Также отмечу, что футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника. В этом помог контрпрессинг», - прокомментировал Ротань.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Александрия Оболонь Киев Александрия - Оболонь пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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