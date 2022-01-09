Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» проиграл на своем поле «Специи» (0:1).

Коуч команды хозяев поля Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

Команда из Генуи ни разу не выиграла в Серии А после прихода Андрея Шевченко. Под руководством украинца «Дженоа» провел 9 матчей в турнире, при этом потерпев 6 поражений и 3 раза сыграв вничью.

Правда, команда Шевченко выиграла один матча Кубка Италии – у «Салернитаны» (1:0).

А в Серии A «Дженоа» занимает 19-е место, набрав всего 12 очков в 21 матче. Элитный дивизион в конце сезона покинут три худших команды.

Дженоа при Шевченко в Серии A

Турнирная таблица Серии A