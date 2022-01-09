21-й тур
Дженоа
0 : 1
Специя
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко

Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус

  • 09.01.2022 22:23
  • 623 просмотра
  • 4 комментария
Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» проиграл на своем поле «Специи» (0:1).

Коуч команды хозяев поля Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

Команда из Генуи ни разу не выиграла в Серии А после прихода Андрея Шевченко. Под руководством украинца «Дженоа» провел 9 матчей в турнире, при этом потерпев 6 поражений и 3 раза сыграв вничью.

Правда, команда Шевченко выиграла один матча Кубка Италии – у «Салернитаны» (1:0).

А в Серии A «Дженоа» занимает 19-е место, набрав всего 12 очков в 21 матче. Элитный дивизион в конце сезона покинут три худших команды.

Дженоа при Шевченко в Серии A

Турнирная таблица Серии A

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    Lesovij7, 09.01.2022 22:58 (изменен)
    +1
    С такой командой попробуй выиграй, они обречены на вылет, спасти могут только трансферы
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    grifon.
    grifon., 09.01.2022 23:00
    0
    краще ти йди грай в гольф, з спрот.юа тебе звільнили, ще хочешь буду експертом з футболу
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 09.01.2022 22:56
    0
    Сергій Лижін, 09.01.2022 22:51
    Шевченко время валить в Польшу
    Та не дай аллах, бо тоді поляки ще мордорцям програють у плей-оф. Хай краще десь подалі від футболу в гольф грає. То буде краще для всіх.
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    Сергій Лижін
    Сергій Лижін, 09.01.2022 22:51
    0
    Шевченко время валить в Польшу
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