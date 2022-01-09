Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Дженоа» проиграл на своем поле «Специи» (0:1).
Коуч команды хозяев поля Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.
Команда из Генуи ни разу не выиграла в Серии А после прихода Андрея Шевченко. Под руководством украинца «Дженоа» провел 9 матчей в турнире, при этом потерпев 6 поражений и 3 раза сыграв вничью.
Правда, команда Шевченко выиграла один матча Кубка Италии – у «Салернитаны» (1:0).
А в Серии A «Дженоа» занимает 19-е место, набрав всего 12 очков в 21 матче. Элитный дивизион в конце сезона покинут три худших команды.
Дженоа при Шевченко в Серии A
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
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