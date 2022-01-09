9 января в 19:30 проходит матч 21-го тура Серии A между командами «Дженоа» и «Специя».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Дженоа – Специя. Шевченко и Коваленко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктор Коваленко заявлен в резерве у команды гостей. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на коронавирус и отправился на карантин.
Стартовые составы команд
🔴🔵 Gli undici Grifoni per #GenoaSpezia! pic.twitter.com/owDArMovpe— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 9, 2022
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) January 9, 2022
🦅 Le undici Aquile in campo per #GenoaSpezia
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|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Бастони (Специя).
Источник — Sport.ua
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