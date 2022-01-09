21-й тур
Дженоа
0 : 1
Специя
27’   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Специя. Шевченко и Коваленко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 января в 19:30 видеотрансляцию матча 21-го тура Серии A

  • 09.01.2022 19:30
  • 769 просмотров
  • 3 комментария
Дженоа – Специя. Шевченко и Коваленко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 января в 19:30 проходит матч 21-го тура Серии A между командами «Дженоа» и «Специя».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Дженоа – Специя. Шевченко и Коваленко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Виктор Коваленко заявлен в резерве у команды гостей. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на коронавирус и отправился на карантин.

Стартовые составы команд

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил Симоне Бастони (Специя).

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 09.01.2022 19:55 (изменен)
    +1
    Припёрся в шлак, а не в команду ещё репутацию свою испортить
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    odiniznashih
    odiniznashih, 09.01.2022 19:47
    +1
    Сочувствую Шевченко - не команда, а набор бестолковых игроков.
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    umnuy2
    umnuy2, 09.01.2022 19:58
    0
    Spectra, 09.01.2022 19:55
    Припёрся в шлак, а не в команду ещё репутацию свою испортить
    да и судя по трансферам в окно-инвесторы чисто пообещать и ничего не купить....
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