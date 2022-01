9 января в 19:30 проходит матч 21-го тура Серии A между командами «Дженоа» и «Специя».

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Дженоа – Специя. Шевченко и Коваленко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Виктор Коваленко заявлен в резерве у команды гостей. Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко снова получил положительный результат теста на коронавирус и отправился на карантин.

Стартовые составы команд

🔴🔵 Gli undici Grifoni per #GenoaSpezia ! pic.twitter.com/owDArMovpe

📌 STARTING XI



🦅 Le undici Aquile in campo per #GenoaSpezia



POWERED BY ➡ @eToro pic.twitter.com/MtkVRnkXfe