21-й тур
Дженоа
0 : 1
Специя
09.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Дженоа – Специя – 0:1. Пять минут для Коваленко. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 21-го тура Серии A

  • 09.01.2022 22:07
  • 1895 просмотров
  • 13 комментариев
Дженоа – Специя – 0:1. Пять минут для Коваленко. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Специя» на выезде победила «Дженоа» (1:0).

Единственный мяч на 14-й минуте забил Симоне Бастони. Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко вышел на замену на 85-й минуте.

Коуч команды хозяев поля Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.

«Дженоа» имеет в своем активе 12 очков (19-е место). «Специя» набрала 19 очков и занимает 16-е место.

Серия А. 21-й тур

Дженоа – Специя – 0:1

Гол: Бастони, 14.

Дженоа: Сиригу, Бани (Хефти, 46), Васкес, Камбьясо (Ровелла, 46), Эстигор, Мелегони (Пандев, 46), Стураро, Бадель (Портанова, 80), Фарес, Экубан (Кайседо, 71), Дестро.

Специя: Проведель, Реца, Кивер, Бастони, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре (Коваленко, 85), Манай (Нзола, 78), Верде (Феррер, 89), Гьяси. 

Предупреждения: Экубан, 4, Дестро, 16, Васкес, 54 – Манай, 55, Маджоре, 82, Амиан, 90.

Судья: Гвида.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 0:1. Бастони, 14 мин.

События матча
14' ГОЛ ! Мяч забил Симоне Бастони (Специя).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 09.01.2022 22:30
    +5
    Ключовий матч.
    Мабуть, поїде в Польшу...
    Ссылка
    johndow
    johndow, 09.01.2022 22:19
    +5
    Справедливости ради, он брал уже хромающую на обе ноги команду. Но сдвигов к лучшему нет…
    Ссылка
    ukrnet1245
    ukrnet1245, 09.01.2022 22:08 (изменен)
    +2
    Шева просто позорище, а не тренер. Прошлый сезон Дженоа закончил на 11 месте, то есть команда крепкий середняк. С этим недотренером уже на предпоследнем месте. Если не предпринять мер, вылет в серию Б неизбежен. Нужно быстрее увольнять физрука.
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    PETP0
    online
    PETP0, 09.01.2022 22:15
    +1
    Полная безнадега.
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    axylinam
    axylinam, 09.01.2022 22:10
    +1
    Этот матч-мышиная возня в подвале европейского футбола
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 09.01.2022 23:04 (изменен)
    0
    Ми тільки можемо тепер дякувати, що Шевченко пішов зі збірної України, бо з таким тренерством боюся нічого хорошого він в збірній і не натренував би...А так добре, що є Петраков. Хіба ж ні?
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    OLEXANDER
    OLEXANDER, 09.01.2022 23:00 (изменен)
    0
    Шева програв лобову гру.Зганьбився.Сьогодні програвати не можна було. В Італії в катеночо грати вміють всі і автобуса так просто не поставиш.
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    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 09.01.2022 22:37
    0
    Ох і поженуть спеціаліста)))
    Ссылка
    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 09.01.2022 22:37
    0
    Ох і поженуть спеціаліста)))
    Ссылка
    Viktor Savchuk
    online
    Viktor Savchuk, 09.01.2022 22:20 (изменен)
    0
    Менше інше дивує, а саме неймовірна результативність 21 туру в серії А, якої за всю історію не пригадую. В шести матчах забито неймовврна кількість м'ячів, аж 26!!! Таке навіть в Бельгії рідко коли побачиш.
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    bassofon
    bassofon, 09.01.2022 22:15
    0
    Какой талант пропадает в этом Дженоа. Водитель от бога, водитель автобуса.
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 09.01.2022 22:25
    -5
    Stanislav Matusevych, 09.01.2022 22:13
    Цікаво чи залишилися в нас ще фанати гігатренера? Вже й травмовані майже всі повернулися, а гра не змінюється. Якщо це можна назвати грою. Три місяці він у команді. Скільки ще йому потрібно і скільки будуть це терпіти нові боси?
    Иди игры Ястремской по обсуждай. А твой пропуканный диван тебе в помощь
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 09.01.2022 22:13
    -6
    Цікаво чи залишилися в нас ще фанати гігатренера? Вже й травмовані майже всі повернулися, а гра не змінюється. Якщо це можна назвати грою. Три місяці він у команді. Скільки ще йому потрібно і скільки будуть це терпіти нові боси?
    Ссылка
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