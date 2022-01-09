Дженоа – Специя – 0:1. Пять минут для Коваленко. Видео гола и обзор матча

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Специя» на выезде победила «Дженоа» (1:0).
Единственный мяч на 14-й минуте забил Симоне Бастони. Украинский хавбек гостей Виктор Коваленко вышел на замену на 85-й минуте.
Коуч команды хозяев поля Андрей Шевченко перед игрой сдал положительный тест на коронавирус и был отправлен на карантин.
«Дженоа» имеет в своем активе 12 очков (19-е место). «Специя» набрала 19 очков и занимает 16-е место.
Серия А. 21-й тур
Дженоа – Специя – 0:1
Гол: Бастони, 14.
Дженоа: Сиригу, Бани (Хефти, 46), Васкес, Камбьясо (Ровелла, 46), Эстигор, Мелегони (Пандев, 46), Стураро, Бадель (Портанова, 80), Фарес, Экубан (Кайседо, 71), Дестро.
Специя: Проведель, Реца, Кивер, Бастони, Амиан, Эрлич, Николау, Маджоре (Коваленко, 85), Манай (Нзола, 78), Верде (Феррер, 89), Гьяси.
Предупреждения: Экубан, 4, Дестро, 16, Васкес, 54 – Манай, 55, Маджоре, 82, Амиан, 90.
Судья: Гвида.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 0:1. Бастони, 14 мин.
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Бастони (Специя).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Мабуть, поїде в Польшу...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.