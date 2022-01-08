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Специя
09.01.2022 19:30   ТВ-трансляция: 

Дженоа - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Шевченко против Коваленко в битве аутсайдеров Серии A

  • 08.01.2022 22:30
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Дженоа - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч нового года «Дженоа» провел против «Сассуоло» и добыл выездную ничью, что можно считать позитивным результатом для команды Андрея Шевченко.

Минус в том, что один из конкурентов, «Кальяри», победил и обошел Грифонов, которые опустились на 19-е место. Теперь команде украинского тренера в новом туре чемпионата Италии нужно обязательно побеждать «Специю», которая имеет на 4 очка больше и находится вне зоны вылета.

Для «Дженоа» сейчас это один из самых реальных шансов набрать очки и улучшить ситуацию в битве за выживание. Правда, и «Специи» нужно набирать пункты, хотя в трех последних турах команде удалось набрать 4 очка, в том числе сенсационно обыграв «Наполи» на чужом поле. В составе «Специи» отметим возвращение Виктора Коваленко. Украинский хавбек сдал негативный тест и сможет вернуться в заявку после одного пропущенного тура. Виктор в нынешнем сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 12-ти матчах.

Будет интересно посмотреть, сыграет ли он против своего бывшего наставника в сборной.

Что касается «Дженоа», то клуб, получивший осенью новых владельцев, активно работает на трансферном рынке. Пока что Шевченко получил усиление обороны: Грифоны подписали защитников Лео Эстигора и Сильвана Хефти. Посмотрим, поможет ли это наставнику, но теперь «Дженоа» явно нужно поработать над усилением атаки.

При Шевченко команда ни разу не забивала хотя бы два гола в одном матче, а всего с приходом украинца оформила четыре мяча.

9 января, воскресенье

Дженоа - Специя
Генуя. Старт в 19:30
Трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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