Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Бразильская тусовочка собирается». Реакция фанатов на трансфер Алиссона
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 17:48 |
169
0

«Бразильская тусовочка собирается». Реакция фанатов на трансфер Алиссона

Бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер»

11 марта 2025, 17:48 |
169
0
«Бразильская тусовочка собирается». Реакция фанатов на трансфер Алиссона
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

«Шахтер» объявил о подписании контракта с 19-летним бразильским футболистом Алиссоном Сантаной. Соглашение рассчитано до 2030 года.

Трансфер игрока обошелся донецкому клубу в 14 миллионов евро. Этот переход вошел в десятку самых дорогих покупок «горняков» за всю историю. Мнения болельщиков, как всегда, разделились.

eugen_kholodiy: Круто! Приветствуем, вместе к чемпионству.

_commando0.0_: Ну теперь хоть кривбассы и полесья побеждать будем.

bilyk_vladimir_16: Добро пожаловать в семью Шахтер! Желаю отличной карьеры!!!

arte.m10481: Если за такие деньги футболистов покупать и не выиграть чемпионат, то это печально.

k_u_z_n_e_t_s_o_v_24: Тренера купите нормального.

grshk_777: Надеюсь Ахметов действительно хочет построить сильнейший Шахтер в истории, и покупает игроков на долгую перспективу, а не через один успешный сезон всех распродает. Возможно для этой команды возможно и действительно было бы лучше сыграть в ЛЕ в следующем сезоне, тем более теперь ЛЕ не так трудно выиграть, как было раньше.

arch_fm: Нормас бразильская тусовочка собирается.

evhen_kovch: Банда уже та, что нужно!!! Следующий сезон будет.

ĴØЌÉŔ: Статистика как для чемпа Бразилии ни о чем. Даже тот же Зубков выглядел бы не хуже. Очередной дорогой трансфер но при этом предыдущие ещё не заиграли.

По теме:
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Руслан РОТАНЬ: «Футболисты хорошо сыграли на ошибках соперника»
Динамо в трех турах УПЛ потеряло 4 очка. Александрия рядом
Алиссон Сантана Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
Футбол | 11 марта 2025, 16:28 0
ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн
ФОТО. У Вереса будет новая форма. Клуб показал цвета и дизайн

У клуба новый технический партнер

ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
Футбол | 11 марта 2025, 00:07 11
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры

Именитый украинский голкипер опубликовал прощальный пост в социальных сетях

Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Футбол | 10.03.2025, 22:49
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2025, 01:23
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер
Футбол | 11.03.2025, 10:42
Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер
Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Карпаты – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
Думала идти на рекорд ЧЕ. Магучих пояснила, почему не прыгала дальше
09.03.2025, 21:23 1
Другие виды
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
Барселона должна избавиться от суперзвезды летом. Есть 5 кандидатов
09.03.2025, 20:19 3
Футбол
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 9
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 11
Футбол
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Неймар дал важное обещание Барселоне
Неймар дал важное обещание Барселоне
10.03.2025, 01:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем