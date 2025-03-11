«Бразильская тусовочка собирается». Реакция фанатов на трансфер Алиссона
Бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер»
«Шахтер» объявил о подписании контракта с 19-летним бразильским футболистом Алиссоном Сантаной. Соглашение рассчитано до 2030 года.
Трансфер игрока обошелся донецкому клубу в 14 миллионов евро. Этот переход вошел в десятку самых дорогих покупок «горняков» за всю историю. Мнения болельщиков, как всегда, разделились.
eugen_kholodiy: Круто! Приветствуем, вместе к чемпионству.
_commando0.0_: Ну теперь хоть кривбассы и полесья побеждать будем.
bilyk_vladimir_16: Добро пожаловать в семью Шахтер! Желаю отличной карьеры!!!
arte.m10481: Если за такие деньги футболистов покупать и не выиграть чемпионат, то это печально.
k_u_z_n_e_t_s_o_v_24: Тренера купите нормального.
grshk_777: Надеюсь Ахметов действительно хочет построить сильнейший Шахтер в истории, и покупает игроков на долгую перспективу, а не через один успешный сезон всех распродает. Возможно для этой команды возможно и действительно было бы лучше сыграть в ЛЕ в следующем сезоне, тем более теперь ЛЕ не так трудно выиграть, как было раньше.
arch_fm: Нормас бразильская тусовочка собирается.
evhen_kovch: Банда уже та, что нужно!!! Следующий сезон будет.
ĴØЌÉŔ: Статистика как для чемпа Бразилии ни о чем. Даже тот же Зубков выглядел бы не хуже. Очередной дорогой трансфер но при этом предыдущие ещё не заиграли.
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