Будет ли уволен Шевченко? Президент Дженоа ответил на вопрос

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло отреагировал на поражение команды от «Специи» (0:1) в 21-м туре Серии А и ответил на вопрос, будет ли уволен главный тренер Андрей Шевченко:

«Мне очень горько, жаль наших болельщиков. Потому что это плохой вечер в очень трудный момент. Вероятно, это один из самых сложных моментов за последние годы для «Дженоа». Повторяю, я очень огорчен, но мы здесь, чтобы исправить ситуацию.

Возможен ли вылет в Серию B? Мы все учитываем, и это часть футбола. Сегодня вечером мы должны были сыграть лучше, но ничего не меняется: когда два месяца назад я сказал, что мы должны действовать шаг за шагом, я предполагал, что может случиться подобное. Я один из фанатов клуба и прекрасно понимаю, что сейчас происходит в сердцах и умах болельщиков.

Работа тренера? Когда что-то не так с отделением, главврача не убирают. Мы все обсуждаем, и я первый. В сложный момент все должны проанализировать ситуацию – и тренеры, и игроки. Все. Мы должны быть активны на трансферном рынке, чтобы исправить ситуацию, которая на самом деле становится сложной».

Дела печальны. Дженоа имеет 0 побед и 6 поражений в 9 матчах при Шевченко