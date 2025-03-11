Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина

Во вторник, 11 марта 2025 года, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и луганской «Зарей».

Как было известно еще в сентябре, столичному клубу в этом матче не поможет панамский нападающий Эдуардо Герреро. Причина заключается в том, что между «Динамо» и его бывшим клубом, «Зарей», существует договоренность, что в этом сезоне форвард не будет участвовать в матчах против «мужиков».

Начало матча «Динамо» – «Заря» запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, недавно Эдуардо Герреро попал в громкий скандал с изменой.