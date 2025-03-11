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  4. Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 13:43 | Обновлено 11 марта 2025, 14:03
1701
3

Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина

Между киевлянами и «Зарей» существует договоренность по Эдуардо Герреро

11 марта 2025, 13:43 | Обновлено 11 марта 2025, 14:03
1701
3
Скандальная звезда Динамо не сыграет против Зари. Есть необычная причина
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Во вторник, 11 марта 2025 года, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и луганской «Зарей».

Как было известно еще в сентябре, столичному клубу в этом матче не поможет панамский нападающий Эдуардо Герреро. Причина заключается в том, что между «Динамо» и его бывшим клубом, «Зарей», существует договоренность, что в этом сезоне форвард не будет участвовать в матчах против «мужиков».

Начало матча «Динамо» – «Заря» запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, недавно Эдуардо Герреро попал в громкий скандал с изменой.

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Эдуардо Герреро Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря ТаТоТаке заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Falko
Ну, от, а казали, Динамо не дає проти себе грати. Та один Херера коштував як усі оренди з Динамо в Зорю скопом )
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0
potemkin78
это очень большая потеря для ДК
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0
CheMP
мужики? посты спортуа выходят на новый уровень,скоро появятся команды "не мужиков" 
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0
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