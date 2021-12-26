Почти все теннисисты Топ-100 рейтинга АТР вакцинировались от коронавируса

95% теннисистов первой сотни рейтинга прошли вакцинацию

  • 26.12.2021 01:58
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Почти все теннисисты Топ-100 рейтинга АТР вакцинировались от коронавируса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава департамента ATP по связям с общественностью Саймон Хигсон сообщил, что 95% теннисистов первой сотни рейтинга прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее была информация, что привились от коронавируса 85% теннисисток Топ-100 женского рейтинга.

Отметим, что вакцинация от коронавируса является обязательным условием участия в Открытом чемпионате Австралии.

Источник — Sport.ua

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