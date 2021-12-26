Почти все теннисисты Топ-100 рейтинга АТР вакцинировались от коронавируса

Глава департамента ATP по связям с общественностью Саймон Хигсон сообщил, что 95% теннисистов первой сотни рейтинга прошли вакцинацию от коронавируса.
Ранее была информация, что привились от коронавируса 85% теннисисток Топ-100 женского рейтинга.
Отметим, что вакцинация от коронавируса является обязательным условием участия в Открытом чемпионате Австралии.
This is outdated. Our latest numbers for top 100 are 95%. https://t.co/YZpijpFJy0— Simon Higson (@simonhigson) December 24, 2021
Источник — Sport.ua
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