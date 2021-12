Почти все теннисисты Топ-100 рейтинга АТР вакцинировались от коронавируса

Глава департамента ATP по связям с общественностью Саймон Хигсон сообщил, что 95% теннисистов первой сотни рейтинга прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее была информация, что привились от коронавируса 85% теннисисток Топ-100 женского рейтинга.

Отметим, что вакцинация от коронавируса является обязательным условием участия в Открытом чемпионате Австралии.

This is outdated. Our latest numbers for top 100 are 95%. https://t.co/YZpijpFJy0