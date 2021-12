ВИДЕО. WTA Определила лучший удар года в женском теннисе

WTA определила победителя в номинации «лучший удар 2021 года». Награда досталась экс-первой ракетке мира Симоне Халеп за ее удар в матче против Габриэлы Русе на домашнем турнире в Клуж-Напоке:

2018 🤝 2021



With an 𝑜𝓊𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹𝒾𝓃𝑔 passing shot, the 2021 Singles Shot of the Year goes to @Simona_Halep! She secures this award for the second time 🙌



