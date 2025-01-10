Испугала цена? Реал принял решение отказаться от трансфера защитника

Одна из главных задач на зимнее трансферное окно для мадридского «Реала» – подписание защитника для усиления глубины состава. «Сливочные» страдали от огромного количества травм, поэтому изначально хотели укрепить некоторые позиции.

Накануне стало известно, что руководство испанского клуба приняло решение отказаться от этой идеи. Причина – слишком высокие цены на защитников и высокая конкуренция со стороны других клубов.

Главными претендентами на переезд в Испанию считались два футболиста – Витор Рейс («Палмейрас») и Абдукодир Хусанов («Ланс»). Мадридский клуб не собирается переплачивать за игроков, поэтому в текущем сезоне продолжит рассчитывать на тех, защитников, который находятся в составе.

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к футболисту французского «Ланса».