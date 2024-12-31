Бронзовая призерка Олимпиады рассказала о борьбе с раком

Бронзовая призерка Олимпиады в Париже и чемпионка WTA Finals-2024 в парном разряде Габриела Дабровски призналась, что почти весь прошлый сезон провела, борясь с раком груди.

«Эти слова вы никогда не ожидаете услышать, и в одну минуту ваша жизнь или жизнь вашего близкого человека переворачивается с ног на голову», – рассказала теннисистка.

Ее история стала примером невероятной силы духа. Дабровски не только победила тяжелую болезнь, но и достигла выдающихся результатов на корте, подтвердив статус одной из сильнейших теннисисток мира в парном разряде.

Теннисистка призналась, что весной 2023 года она обнаружила уплотнение в левой части груди во время самообследования. Несколько месяцев спустя врач сказал, что это ничего серьезного, и переживать не стоит. Она и не переживала. Время шло, и весной 2024 года она подумала, что уплотнение немного увеличилось. Во время комплексного медицинского осмотра в WTA доктор WTA сказал, что сомневается в том, что это, и порекомендовал пройти обследование.

Первое – маммография, где специальный аппарат (спасибо Hologic) сжимает грудь, чтобы сделать снимок тканей. Второе – ультразвук для подтверждения результатов маммографии. Третье – звонок от радиолога, который анализировал снимки и обратил ее внимание на уплотнение, которое не похоже на кисту из-за неровных краев и затемнений. Он сказал: «Это выглядит нехорошо, и вам нужно срочно пройти биопсию».

На следующее утро она оказалась в Advent Health Hospital в Весли Чапел, где ей сделали биопсию. Предварительные результаты пришли уже в тот же день: рак. «Эти слова вы никогда не ожидаете услышать, и в одну минуту ваша жизнь или жизнь вашего близкого человека переворачивается с ног на голову», – вспоминает теннисистка.

Переносим время вперед: она перенесла две операции в клинике Майо в Джексонвилле, реабилитацию, восстановление, и вот тренер Патрик Дацик подкидывает для нее мяч на подаче, потому что она не могла поднять левую руку достаточно высоко (это было всего за две недели до Ноттингема), затем небольшая задержка следующего этапа лечения, чтобы успеть выступить на Уимблдоне и Олимпиаде, радиотерапия и усталость (между Торонто и US Open), начало эндокринной терапии, завершение сезона на максимально возможной ноте... Все это кажется нереальным.

Почему она делится своей историей именно сейчас? Сначала она не была готова открыться из-за возможного внимания и вопросов, которые могла бы получить. Она пыталась разобраться с этим лично, чтобы только ее близкие были в курсе событий. Было столько всего неизвестного, столько всего, что нужно было изучить, столько всего, что нужно было узнать. Теперь она в том состоянии, когда лучше понимает свое лечение, побочные эффекты и знает, как с ними справляться. «Пожалуйста, знайте, что я полностью осознаю, насколько мне тоже повезло, потому что многие вообще не получают такой роскоши, как возможность рассказать свою историю», – добавила Дабровски.