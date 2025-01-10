Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта

Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово выложить 80 млн евро за нападающего немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Санти Ауна, стороны уже достигли устной договоренности по соглашению.

25-летний египетский форвард Омар Мармуш также активно стремится к осуществлению трансфера и хочет присоединиться к команде Пепа Гвардиолы как можно скорее. Представители игрока уверены в положительном завершении переговоров.

Этот переход может стать одним из основных зимних трансферов в европейском футболе. «Манчестер Сити» рассчитывает усилить атаку игроком, демонстрирующим высокую результативность в Бундеслиге – 13 голов в 15 матчах за «Айнтрахт».

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