Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово выложить 80 млн евро за нападающего немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Санти Ауна, стороны уже достигли устной договоренности по соглашению.

25-летний египетский форвард Омар Мармуш также активно стремится к осуществлению трансфера и хочет присоединиться к команде Пепа Гвардиолы как можно скорее. Представители игрока уверены в положительном завершении переговоров.

Этот переход может стать одним из основных зимних трансферов в европейском футболе. «Манчестер Сити» рассчитывает усилить атаку игроком, демонстрирующим высокую результативность в Бундеслиге – 13 голов в 15 матчах за «Айнтрахт».

Despite official statements from both clubs in recent hours, Manchester City are ready to meet Frankfurt demands (around €80m) for Omar Marsmoush. Verbal agreement close.



