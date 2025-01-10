Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта
По данным журналиста, стороны достигли устной договоренности по соглашению
Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово выложить 80 млн евро за нападающего немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша.
Как сообщает журналист Санти Ауна, стороны уже достигли устной договоренности по соглашению.
25-летний египетский форвард Омар Мармуш также активно стремится к осуществлению трансфера и хочет присоединиться к команде Пепа Гвардиолы как можно скорее. Представители игрока уверены в положительном завершении переговоров.
Этот переход может стать одним из основных зимних трансферов в европейском футболе. «Манчестер Сити» рассчитывает усилить атаку игроком, демонстрирующим высокую результативность в Бундеслиге – 13 голов в 15 матчах за «Айнтрахт».
🚨💙🇪🇬 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 9, 2025
🔐 Despite official statements from both clubs in recent hours, Manchester City are ready to meet Frankfurt demands (around €80m) for Omar Marsmoush. Verbal agreement close.
➡️ Player side is confident.
❗️The player wants to join the Cityzens right now… https://t.co/PLF8GseQGO pic.twitter.com/lWqo7hQKUH
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