Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта
Англия
10 января 2025, 09:12 | Обновлено 10 января 2025, 09:16
225
0

Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта

По данным журналиста, стороны достигли устной договоренности по соглашению

10 января 2025, 09:12 | Обновлено 10 января 2025, 09:16
225
0
Источник: Ман Сити готов заплатить €80 млн за форварда Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Руководство английского клуба «Манчестер Сити» готово выложить 80 млн евро за нападающего немецкого «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Санти Ауна, стороны уже достигли устной договоренности по соглашению.

25-летний египетский форвард Омар Мармуш также активно стремится к осуществлению трансфера и хочет присоединиться к команде Пепа Гвардиолы как можно скорее. Представители игрока уверены в положительном завершении переговоров.

Этот переход может стать одним из основных зимних трансферов в европейском футболе. «Манчестер Сити» рассчитывает усилить атаку игроком, демонстрирующим высокую результативность в Бундеслиге – 13 голов в 15 матчах за «Айнтрахт».

По теме:
Испугала цена? Реал принял решение отказаться от трансфера защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д отдала форварда в аренду в Нидерланды
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Омар Мармуш трансферы Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Санти Ауна
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 10 января 2025, 06:55 0
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии

Поединок состоится 10 января в 22:00 по Киеву

Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Биатлон | 09 января 2025, 16:30 21
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20

Пробились в персьют также Кристина Дмитренко и Дарина Чалык

Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Футбол | 09.01.2025, 19:43
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Футбол | 09.01.2025, 10:40
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?
Бокс | 10.01.2025, 00:01
УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Это невозможно. Знаете, что мне сказали после реванша Усик – Фьюри?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого сложного соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
09.01.2025, 09:16 3
Бокс
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
«Зачем меня брали?» Полузащитник Динамо может вернуться в УПЛ
09.01.2025, 13:20 7
Футбол
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
«Он – причина всех голов». Экс-игрок Ромы ответил на критику Довбика
08.01.2025, 13:44 1
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 10
Футбол
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем