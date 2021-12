ШЕВЧЕНКО: «Хорошая командная победа, которая нам придает уверенность»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в 1/16 финала Кубка Италии.

Клуб из Генуи одержал первую победу под руководством Андрея Шевченко. Единственный мяч на 76-й минуте забил Калеб Экубан. В 1/8 финала «Дженоа» будет играть против «Милана» – клуба, за который выступал Шевченко.

Шевченко после игры написал в Twitter: «Хорошая командная победа сегодня, которая дает нам уверенность. Молодцы, ребята».

Una buona vittoria di squadra stasera che deve darci fiducia. Bravi ragazzi 👏🏻🔴🔵



A good team win tonight that give us confidence. Well done guys 👏🏻🔴🔵#GenoaSalernitana @GenoaCFC #CoppaItalia pic.twitter.com/j9IBzgRSsc