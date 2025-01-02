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Украина. Премьер лига
02 января 2025, 18:56 | Обновлено 02 января 2025, 19:05
659
0

«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола

Глава УАФ пообщался с итальянскими журналистами

02 января 2025, 18:56 | Обновлено 02 января 2025, 19:05
659
0
«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко пообщался с итальянскими журналистами, которым откровенно рассказал о футболе в Украине во время войны с рф.

«Ситуация в Украине очень сложная из-за продолжающейся войны. Матчи проходят по строгому протоколу безопасности, часто без зрителей и в регионах, где риск минимален. Наши клубы и сборные принимают участие в местных и международных турнирах.

Для нас футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости. УАФ делает все возможное, чтобы поддержать игроков, тренеров и болельщиков, гарантируя проведение матчей даже в эти сложные времена», – сказал Шевченко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее стало известно, что ОПГ пыталась похитить Андрея Шевченко перед переходом в «Милан».

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Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Il Messaggero
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