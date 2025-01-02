«Ситуация сложная». Шевченко назвал главную проблему украинского футбола

Глава УАФ Андрей Шевченко пообщался с итальянскими журналистами, которым откровенно рассказал о футболе в Украине во время войны с рф.

«Ситуация в Украине очень сложная из-за продолжающейся войны. Матчи проходят по строгому протоколу безопасности, часто без зрителей и в регионах, где риск минимален. Наши клубы и сборные принимают участие в местных и международных турнирах.

Для нас футбол – это не просто спорт, это символ надежды и стойкости. УАФ делает все возможное, чтобы поддержать игроков, тренеров и болельщиков, гарантируя проведение матчей даже в эти сложные времена», – сказал Шевченко.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

Ранее стало известно, что ОПГ пыталась похитить Андрея Шевченко перед переходом в «Милан».