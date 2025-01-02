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Италия
02 января 2025, 17:29 | Обновлено 02 января 2025, 17:36
94
0

«Не лучшие времена». Шевченко отреагировал на спад Милана в Серии А

Андрей заявил, что у клуба есть все, чтобы вернутся на вершину

02 января 2025, 17:29 | Обновлено 02 января 2025, 17:36
94
0
«Не лучшие времена». Шевченко отреагировал на спад Милана в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский форвард «Милана» Андрей Шевченко высказался по поводу текущих дел в итальянском клубе, заявил, что «Милан» сейчас переживает не лучшие времена.

«Очевидно, что он сейчас переживает не лучшие времена. Но я надеюсь, что в будущем клуб сможет принять лучшие решения, чтобы уважать свою историю и вернуться к хорошим спортивным результатам», – сказал Шевченко.

В нынешнем сезоне «Милан» занимает восьмое место турнирной таблицы итальянской Серии А, имея в своем активе 27 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что ОПГ пыталось похитить Андрея Шевченко перед переходом в «Милан».

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Андрей Шевченко Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Il Messaggero
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