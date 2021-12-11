ВИДЕО. Скольжение в норме. Как Малиновский катался на коньках

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский покатался на коньках.
В соцсетях опубликовано видео, на котором воспитанник «Шахтера» уверенно держится на льду.
Напомним, Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ. Руслан в матче «Аталанты» против «Вильярреала» забил гол.
Ruslan Malinovskyi not too bad at ice skating either ⛸🧊 pic.twitter.com/NgAXbszBdE— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 10, 2021
Источник — Twitter
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