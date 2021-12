ВИДЕО. Скольжение в норме. Как Малиновский катался на коньках

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский покатался на коньках.

В соцсетях опубликовано видео, на котором воспитанник «Шахтера» уверенно держится на льду.

Напомним, Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ. Руслан в матче «Аталанты» против «Вильярреала» забил гол.

Ruslan Malinovskyi not too bad at ice skating either ⛸🧊 pic.twitter.com/NgAXbszBdE