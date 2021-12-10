Гол оценили. Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ

Руслан получил оценку 7.1 за матч против «Вильярреала», в котором забил гол

  • 10.12.2021 23:23
  • 970 просмотров
  • 2 комментария
Гол оценили. Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский включен в символическую сборную группы F Лиги чемпионов по версии веб-портала WhoScored. 

28-летний украинец получил оценку 7.1 балла за игру против «Вильярреала» (2:3), в которой он вышел на замену после перерыва и забил гол.

В итоге «Аталанта» набрала 6 очков, заняла третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы, втором по силе еврокубке.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    online
    rasta13, 10.12.2021 23:51
    0
    Рус Степ, 10.12.2021 23:35
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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    Платные прогнозы рекламируешь ? Ищешь лошков
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    Рус Степ
    online
    Рус Степ, 10.12.2021 23:35
    0
    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ball.r u (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
    Ссылка
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