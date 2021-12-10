Гол оценили. Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ

Украинский украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский включен в символическую сборную группы F Лиги чемпионов по версии веб-портала WhoScored.

28-летний украинец получил оценку 7.1 балла за игру против «Вильярреала» (2:3), в которой он вышел на замену после перерыва и забил гол.

В итоге «Аталанта» набрала 6 очков, заняла третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы, втором по силе еврокубке.