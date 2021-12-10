Гол оценили. Малиновский включен в символическую сборную группы ЛЧ

Украинский украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский включен в символическую сборную группы F Лиги чемпионов по версии веб-портала WhoScored.
28-летний украинец получил оценку 7.1 балла за игру против «Вильярреала» (2:3), в которой он вышел на замену после перерыва и забил гол.
В итоге «Аталанта» набрала 6 очков, заняла третье место и продолжит борьбу в Лиге Европы, втором по силе еврокубке.
#UCL Group F— WhoScored.com (@WhoScored) December 10, 2021
1⃣ Man Utd - 11
2⃣ Villarreal - 10
3⃣ Atalanta - 6
4⃣ Young Boys - 5
🤩 Best XI pic.twitter.com/xOqx3CqeZ5
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ball.r u (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ball.r u (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.