ВИДЕО. Помог рикошет. Малиновский забил Вильярреалу после выхода на замену

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отличился в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Вильярреала».



Украинец появился на поле после перерыва при счете 0:2, а на 71-й минуте встрече сделал счет 1:3.



Для Руслана это пятый гол в сезоне, но первый – в Лиге чемпионов. Ранее он забивал лишь в Серии А.

На 80-й минуте Дуван Сапаты забил второй гол итальянского клуба, но бергамаски проиграли 2:3 и отправились в Лигу Европы.