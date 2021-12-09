ВИДЕО. Помог рикошет. Малиновский забил Вильярреалу после выхода на замену

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отличился в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Вильярреала».
Украинец появился на поле после перерыва при счете 0:2, а на 71-й минуте встрече сделал счет 1:3.
Для Руслана это пятый гол в сезоне, но первый – в Лиге чемпионов. Ранее он забивал лишь в Серии А.
На 80-й минуте Дуван Сапаты забил второй гол итальянского клуба, но бергамаски проиграли 2:3 и отправились в Лигу Европы.
Источник — Sport.ua
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