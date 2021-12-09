ВИДЕО. Помог рикошет. Малиновский забил Вильярреалу после выхода на замену

Руслан сократил отставание в счете, но его команде это не помогло

  • 09.12.2021 21:36
  • 7082 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Помог рикошет. Малиновский забил Вильярреалу после выхода на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отличился в матче 6-го тура Лиги чемпионов против «Вильярреала».
 
Украинец появился на поле после перерыва при счете 0:2, а на 71-й минуте встрече сделал счет 1:3.
 
Для Руслана это пятый гол в сезоне, но первый – в Лиге чемпионов. Ранее он забивал лишь в Серии А.

На 80-й минуте Дуван Сапаты забил второй гол итальянского клуба, но бергамаски проиграли 2:3 и отправились в Лигу Европы.

 

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 09.12.2021 21:40
    +5
    Ліга Європи буде..
    Ссылка
    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 09.12.2021 22:04
    +3
    тренер дурень, давно пора малину с первых минут выпускать
    Ссылка
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 09.12.2021 22:11
    0
    Так уже было. Наигранная комбинация
    Ссылка
    turist86
    turist86, 09.12.2021 22:08
    0
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 09.12.2021 22:18
    -2
    А Сашка петраков игнорил такую . Физрук блин
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