Гол Малиновского не помог. Вильярреал отправил Аталанту в Лигу Европы

«Аталанта» проиграла матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Вильярреалу».



Итальянцы первыми пропустили три гола, после чего сумели два отыграть. Один из мячей на счету украинца Руслана Малиновского.



Отметим, что поражение «Аталанты» означает, что команда украинца финиширует третьей в группе и отправляется в Лигу Европы. «Вильярреал» продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада.



Лига чемпионов. 6-й тур группового раунда



«Аталанта» – «Вильярреал» – 2:3

Голы: 0:1 – 3 Данджума, 0:2 – 42 Капу, 0:3 – 51 Данджума, 1:3 – 71 Малиновский, 2:3 – 80 Сапата.



«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.

«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).