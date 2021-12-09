Аталанта
2 : 3
Вильярреал
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Малиновского не помог. Вильярреал отправил Аталанту в Лигу Европы

Испанский клуб продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 21:59
  • 1133 просмотра
  • 4 комментария
Гол Малиновского не помог. Вильярреал отправил Аталанту в Лигу Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» проиграла матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Вильярреалу».
 
Итальянцы первыми пропустили три гола, после чего сумели два отыграть. Один из мячей на счету украинца Руслана Малиновского.
 
Отметим, что поражение «Аталанты» означает, что команда украинца финиширует третьей в группе и отправляется в Лигу Европы. «Вильярреал» продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада.
 
Лига чемпионов. 6-й тур группового раунда
 
«Аталанта» – «Вильярреал» – 2:3
Голы: 0:1 – 3 Данджума, 0:2 – 42 Капу, 0:3 – 51 Данджума, 1:3 – 71 Малиновский, 2:3 – 80 Сапата.
 
«Аталанта» – Муссо, Хатебур, Паломино, Толои, Демирал (Гимшити, 46), Мэле (Дзаппакоста, 90), де Рон (Муриэль, 54), Фройлер, Пессина (Малиновский, 46), Иличич, Сапата.
«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Альберто Морено (Педраса, 88), Мойсес Гомес (Пенья, 90), Капу, Парехо (Тригерос, 90), Жерар Морено (Иборра, 80), Данджума (Диа, 88).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Saar
    Saar, 09.12.2021 22:02
    +1
    Гасперіні-Жоперіні, Малину іДзапакосту випустив тільки в 2 таймі!
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    Sfântul
    online
    Sfântul, 09.12.2021 22:30
    0
    Враги Динамо обули врагов Шахтёра. Класс
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    Tample_ck7070
    Tample_ck7070, 09.12.2021 22:21
    0
    Просмотрев матч, такое ощущение, что только один малина хотел выйти в плейофф, все остальные просто сумбурно бегали. Думаю ошибка гаспера, выпускать илича и пессину на испанцев.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 09.12.2021 22:16
    0
    Saar, 09.12.2021 22:02
    Гасперіні-Жоперіні, Малину іДзапакосту випустив тільки в 2 таймі!
    Пашалич вообще не вышел Чувак феерит (по сравнению с другими), забил кучу голов за последние несколько матчей, еще больше отдал, но ему места не нашлось. Не, ну можно пинать Гасперини за это, особенно если он проиграл. Но его стиль дарит клубу из второго десятка Серии А (по финансам) Лигу Чемпионов каждый год.
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