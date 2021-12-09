9 декабря в 20:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».
Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.
Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Аталанта – Вильярреал. Снег или зрелище? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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Гасперини мудак!!!
Выпускай дальше Иличичей...
И это при том, что в матчах когда он играет, получает лучшую оценку!
Гаперини мудак!
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