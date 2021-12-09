Аталанта
0 : 2
Вильярреал
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Аталанта – Вильярреал. Снег или зрелище? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 декабря в 20:00 видеотрансляцию матча 6-го тура Лиги чемпионов

  • 09.12.2021 20:00
  • 4201 просмотр
  • 3 комментария
Аталанта – Вильярреал. Снег или зрелище? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в 20:00 состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором сыграют «Аталанта» и «Вильярреал».

Матч был перенесен с 8 на 9 декабря из-за сильного снегопада. Победитель встречи выйдет в 1/8 финала, испанский клуб устраивает ничья.

Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Аталанта – Вильярреал. Снег или зрелище? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Этьен Капу (Вильярреал).
3' ГОЛ ! Мяч забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 20:43
    +1
    0-2
    Гасперини мудак!!!
    Выпускай дальше Иличичей...
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    adidas77
    adidas77, 09.12.2021 20:41
    +1
    Главное, что Малина на лавке!
    И это при том, что в матчах когда он играет, получает лучшую оценку!
    Гаперини мудак!
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    Максим Максимов
    online
    Максим Максимов, 09.12.2021 20:55 (изменен)
    0
    Я пытаюсь найти логику в действиях Гасперини не первый сезон, но её нет. Это не в первый раз он не выпускает лучших своих игроков в прошлых матчах на матч, который много чего решает. И по итогу обсер уже в первом тайме. Может мы чего то не знаем, но как по мне, то это полный идиотизм. (кстати, Малина следующий матч в серии А пропускает)
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