Аталанта
2 : 3
Вильярреал
09.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ГАСПЕРИНИ: «В этом сезоне провели много хороших игр, но бывают и неудачи»

«Аталанта» покинула Лигу чемпионов

  • 10.12.2021 07:47
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ГАСПЕРИНИ: «В этом сезоне провели много хороших игр, но бывают и неудачи»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» уступила «Вильярреалу» (2:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный тренер итальянской команды Джан Пьер Гасперини подвел итог игре.

«Обычно такие игры нам удаются, но сегодня мы начали ужасно, а когда уступаешь в счете на таком уровне, становится тяжело. В какой-то момент мы почувствовали, что в игру можно вернуться, но было уже слишком поздно. Если бы Муриэль забил и сделал счет 3:3, то у нас был бы шанс бросить все силы на финальный штурм. Но надо признать, что на протяжении всех 90 минут мы играли не так, как могли бы.

В нынешнем сезоне мы провели так много хороших игр, но неудачные встречи тоже бывают. Соперник забил быстрый мяч и отошел глубоко в оборону, которую нам долго не удавалось взломать. Весь первый тайм мы провалили, ошибались в передачах, сыграв ниже своих возможностей. «Аталанта» покидает Лигу чемпионов с огромным сожалением», - сказал Гасперини.

По итогам группового этапа «Аталанта» с шестью очками заняла третье место в группе F и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Источник — Football-Italia

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