В среду, 8 декабря, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» состоится матч шестого тура Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют местная «Аталанта» и испанский «Вильярреал». Стартовый свисток английского рефери Энтони Тейлора прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Аталанта



Поскольку украинские команды гарантированно покинут розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА по завершению группового раунда, то будет иметь смысл поболеть за единственного потенциального представителя нашей страны в раунде плей-офф. Полузащитник Руслан Малиновский в составе бергамаской «Аталанты» попытается исправить ошибки второго круга текущего этапа состязаний в решающем поединке против «Вильярреала», от которого на данный момент отстает всего на одно очко. Дистанция, казалось бы, незначительная, однако именно она определяет ключевое условие для «Богини» в предстоящей игре на своем поле – исключительно победа, а иначе можно остаться и вовсе без еврокубков.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в последних поединках в итальянской Серии А сумели сделать качественный рывок, а после победы в гостевой игре против неаполитанского «Наполи» на минувших выходных (3:2) не только сбросили «Партенопеи» с лидирующей позиции аж на третью строчку, но и сами лишний раз укрепились в топ-4 команд страны. К слову, «оробичи» – единственная команда из своего чемпионата, которая на данный момент имеет серию из пяти побед кряду, и вполне может и в дальнейшем продолжать достигать новых высот. Однако, «Аталанта» уже перешагнула этап борьбы исключительно на внутренней арене, поэтому будет стремиться к выходу в следующий раунд.

Вильярреал



Действующий триумфатор Лиги Европы УЕФА как начал сезон достаточно скверным образом, так и продолжает демонстрировать крайне посредственные результаты в испанской Ла Лиге, а выступления в еврокубках скорее являются просто приятной отдушиной. «Желтая субмарина» имеет чуть более лучшие перспективы к тому, чтобы попасть в евровесну, в отличии от клуба из Бергамо, однако в его судьбу еще может внести коррективы швейцарский «Янг Бойз», если в параллельном поединке на «Олд Траффорд» сумеет обыграть лидера квартета. Гибкость в плане итогового результата также на стороне испанской команды – можно позволить себе сыграть и вничью, как это было в первом круге (2:2), одним махом убрав сразу двух конкурентов.

Глядя на выступления «Вильярреала» в недавнем прошлом, именно за такой результат и стоит цепляться команде Эмери. Победа над скоромной «Викторией» в Кубке Испании (8:0) является лишь пылью в глазах на фоне остальных провальных выступлений. С равными себе по кондициям соперниками «субмарина» старается бороться до последнего, но даже из противостояний против «Сельты» (1:1) и «Кадиса» (3:3) не может выжать необходимого результата. О соперниках по типу «Барселоны» (1:3) или того же «Манчестер Юнайтед» (0:2 и 1:2) говорить в таком случае даже не приходится. Конечно, «Вильярреал» может «припарковать автобус» и отсидеться в обороне на необходимый исход, но что делать с такой игрой на более высоких этапах турнира?

Ориентировочные составы



«Аталанта»: Муссо – Демирал, Паломино, Толой – Меле, де Роон, Фройлер, Дзаппакоста – Пашалич, Малиновский – Сапата.

«Вильярреал»: Рульи – Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Фойт – Капу, Парехо – Гомес, Чуквезе – Морено, Тригерос.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости будут стоять до последнего, но поддержка Руслана Малиновского со стороны украинского болельщика сделает свое дело. Нашей ставкой будет позиция – «Аталанта» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 5.40 по линии Parimatch.

8 декабря, среда