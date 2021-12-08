Матч Аталанты в Лиге чемпионов перенесли. Малиновский отдыхает до четверга

Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» - «Вильярреал» перенесен на четверг. Бергамо завалило снегом, а арбитр, отложив старт встречи на 20 минут, в итоге решил перенести игру на следующий день.

Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.

При этом от встречи «Аталанта» - «Вильярреал» зависит ситуация в группе. Испанская команда занимает 2-е место с 7 очками, у «Аталанты» 6 пунктов.

«Манчестер Юнайтед», который играет с «Янг Бойз», набрал 10 баллов. У швейцарской команды 4 очка.