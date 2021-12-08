Матч Аталанты в Лиге чемпионов перенесли. Малиновский отдыхает до четверга

Бергамо завалило снегом

  • 08.12.2021 22:32
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  • 1 комментарий
Матч Аталанты в Лиге чемпионов перенесли. Малиновский отдыхает до четверга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 6-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» - «Вильярреал» перенесен на четверг. Бергамо завалило снегом, а арбитр, отложив старт встречи на 20 минут, в итоге решил перенести игру на следующий день.

Руслан Малиновский не попал в основной состав на этот матч.

При этом от встречи «Аталанта» - «Вильярреал» зависит ситуация в группе. Испанская команда занимает 2-е место с 7 очками, у «Аталанты» 6 пунктов.

«Манчестер Юнайтед», который играет с «Янг Бойз», набрал 10 баллов. У швейцарской команды 4 очка.

Источник — УЕФА

(38 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 08.12.2021 22:52
    0
    не ожидали снега ? ))) а вот зима...
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