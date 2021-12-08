ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, когда Аталанта Малиновского доиграет группу ЛЧ

УЕФА перенес матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» - «Вильярреал» на четверг. Встреча начнется в 20:00.
Матч должен был начаться в среду в 22:00, но рефери решил, что из-за сильного снегопада поединок организовать не получится.
Судьба соперником в группе решится в четверг, так как испанская команда с 7 очками занимает 2-е место, а итальянская команда набрала 6 пунктов.
Руслан Малиновский начнет игру в запасе.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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