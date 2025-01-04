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Англия
04 января 2025, 16:43 | Обновлено 04 января 2025, 16:55
452
0

Дублер Родри и супербомбардир. Известны главные трансферные цели Ман Сити

Английский клуб планирует подписать Эдерсона и Омара Мармуша

04 января 2025, 16:43 | Обновлено 04 января 2025, 16:55
452
0
Дублер Родри и супербомбардир. Известны главные трансферные цели Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Английский «Манчестер Сити» планирует зимой подписать бразильского хавбека «Аталанты» Эдерсона и египетского форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как сообщает Daily Mail, «горожане» верят, что эти два игрока помогут выйти клубу из кризиса. Эдерсон рассматривается как дублер травмированного обладателя Золотого мяча, Родри, а Мармуш - замена звездному Эрлингу Холанду в долговременной перспективе.

Однако эти трансферы будет осуществить нелегко. Обоими игроками интересуются другие гранды, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден переплачивать за Эдерсона и Мармуша.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро, трансферная стоимость 25-летнего египтянина составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. У Мармуша за «Айнтрахт» в этой кампании 24 матча, в которых форвард отметился забитыми мячами 18 раз и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что три гранда АПЛ интересуются Мармушем.

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Омар Мармуш Эдерсон дос Сантос Манчестер Сити Аталанта Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Родри
Іван Распутін Источник: Daily Mail
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