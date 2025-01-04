Дублер Родри и супербомбардир. Известны главные трансферные цели Ман Сити

Английский «Манчестер Сити» планирует зимой подписать бразильского хавбека «Аталанты» Эдерсона и египетского форварда «Айнтрахта» Омара Мармуша.

Как сообщает Daily Mail, «горожане» верят, что эти два игрока помогут выйти клубу из кризиса. Эдерсон рассматривается как дублер травмированного обладателя Золотого мяча, Родри, а Мармуш - замена звездному Эрлингу Холанду в долговременной перспективе.

Однако эти трансферы будет осуществить нелегко. Обоими игроками интересуются другие гранды, поэтому «Манчестер Сити» будет вынужден переплачивать за Эдерсона и Мармуша.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего бразильца в 50 миллионов евро, трансферная стоимость 25-летнего египтянина составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. У Мармуша за «Айнтрахт» в этой кампании 24 матча, в которых форвард отметился забитыми мячами 18 раз и отдал 12 голевых передач.

Ранее сообщалось, что три гранда АПЛ интересуются Мармушем.