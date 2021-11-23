Левандовски установил очередной бомбардирский рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет на 14-й минуте матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».
Таким образом, поляк продлил свою голевую серию в рамках главного евротурнира до 9 матчей.
Отметим, что это вторая подобная серия Роберта в карьере. Ранее подобного не делал никто.
Robert Lewandowski is the first player in Champions League history to score in nine consecutive #UCL games twice in his career.— Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021
An outrageous opening goal. 🚲 https://t.co/2VkPmICvmu
Источник — Sport.ua
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