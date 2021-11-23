ВИДЕО. Бисиклета Левандовски! Феноменальный гол Баварии на заснеженном НСК

23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».

«Бавария» быстро открыла счет в матче. На 14-й минуте Роберт Левандовски забил невероятный гол ударом в прыжке через себя на заснеженном НСК «Олимпийский».

0:1. Роберт Левандовски, 14 мин.