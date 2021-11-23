ВИДЕО. Бисиклета Левандовски! Феноменальный гол Баварии на заснеженном НСК

«Бавария» быстро открыла счет в игре Лиги чемпионов против «Динамо»

  • 23.11.2021 20:14
  • 13431 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Бисиклета Левандовски! Феноменальный гол Баварии на заснеженном НСК
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».

«Бавария» быстро открыла счет в матче. На 14-й минуте Роберт Левандовски забил невероятный гол ударом в прыжке через себя на заснеженном НСК «Олимпийский».

0:1. Роберт Левандовски, 14 мин.

Источник — Sport.ua

(72 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 23.11.2021 20:20
    +4
    Золотой мяч этому парню)
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    antt
    antt, 23.11.2021 20:54
    +1
    Вот власне, хоче золотий мяч, та й на снігу дива творить. Хай проти Динамо. Ну таке закінчення сезону може йому в цьому помогти. Хоча голосування напевно вже відбулося.
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    yatsiykvova
    yatsiykvova, 23.11.2021 21:24
    0
    А сПідорчук побоявся атакувати Лева - гляди зацепить бутсою, нехай забиває
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