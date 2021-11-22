Во вторник, 23 ноября, состоится поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть киевское «Динамо» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 19:45.

У киевской команды еще есть шансы на второе место в группе, но они очень скудны - для этого нужны две победы и два поражения «Барселоны». Оценивайте сами, насколько реалистичны шансы сыграть в весеннем плей-офф. «Баварии» практически ничего уже не нужно, поскольку выход из группы гарантирован и велика вероятность, что это будет сделано с первого места. В первом матче между командами подопечные Нагельсманна дома камня на камне не оставили от киевлян, разгромив их со счетом 5:0. На выходных «Динамо» вернуло себе первое место в чемпионате, разбив «Черноморец» со счетом 6:1, а «Бавария» сенсационно проиграла «Аугсбургу» (1:2) и подпустила к себе конкурентов в турнирной таблице. Стоит также отметить коронавирусные проблемы немцев, в результате чего в Киев летят только 18 футболистов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Барселона».