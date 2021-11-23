Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Буяльском был пенальти! И мы бы открыли счет»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Насколько важно, что «Динамо» в этой Лиге чемпионов, наконец, забило первый мяч?

– Этот гол мог прийти и раньше. И в двух матчах с «Барселоной», и в матче с «Бенфикой». Но не получилось. В этих поединках была ровная игра, и мы могли добиться в них большего. Ну а в Мюнхене с «Баварией» после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал, матч был проигран.

Сегодня я попросил ребят сыграть с такой самоотдачей, чтобы после финального свистка они уходили с поля с высоко поднятой головой. Забитый сегодня гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли оформить его раньше.

– Снег сегодня больше помог «Динамо» или помешал?

– Не думаю, что это могло кому-то мешать: мы профессионалы, и должны играть в любую погоду. Но сегодня нам противостоял соперник, который долгие годы доминирует и в Германии, и в Европе, который имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Не думаю, что поле кому-то мешало, мы должны играть в любую погоду.

– Какие принципиальные отличия в игре своей команды вы увидели сегодня по сравнению с первым матчем против «Баварии»?

– В Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который судья назначил очень легко. Да, и Андриевский допустил ошибку из-за нехватки опыта, а такие соперники, как «Бавария», подобных промахов не прощают. Во втором тайме мы сникли, позволили сопернику больше играть.

Я отбросил все голы, которые мы пропустили в том матче, и взял всё хорошее от нашей игры – в организации обороны, в выбеганиях в контратаки, и показал всё это ребятам при подготовке к сегодняшнему поединку. Сегодня мы мы действовали получше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее, смелее, чем в Мюнхене.

Большой плюс этих матчей состоит в росте команды. Наши игроки стали более увереннее действовать, более смелее, они почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на результат. Это радует, что прогресс виден. С «Бенфикой» и «Барселоной» мы играли на равных. А эти команды проигрывали «Баварии» более крупно, чем мы сегодня. К грандам всегда особое отношение со стороны судей, они всегда их защищают. Сегодня в очередной раз в этом можно было убедиться. Считаю, мы не заслуживали поражения.