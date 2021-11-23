Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Буяльском был пенальти! И мы бы открыли счет»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

  • 23.11.2021 23:00
  • 6516 просмотров
  • 42 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «На Буяльском был пенальти! И мы бы открыли счет»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

– Насколько важно, что «Динамо» в этой Лиге чемпионов, наконец, забило первый мяч?

– Этот гол мог прийти и раньше. И в двух матчах с «Барселоной», и в матче с «Бенфикой». Но не получилось. В этих поединках была ровная игра, и мы могли добиться в них большего. Ну а в Мюнхене с «Баварией» после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал, матч был проигран.

Сегодня я попросил ребят сыграть с такой самоотдачей, чтобы после финального свистка они уходили с поля с высоко поднятой головой. Забитый сегодня гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли оформить его раньше.

– Снег сегодня больше помог «Динамо» или помешал?

– Не думаю, что это могло кому-то мешать: мы профессионалы, и должны играть в любую погоду. Но сегодня нам противостоял соперник, который долгие годы доминирует и в Германии, и в Европе, который имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Не думаю, что поле кому-то мешало, мы должны играть в любую погоду.

– Какие принципиальные отличия в игре своей команды вы увидели сегодня по сравнению с первым матчем против «Баварии»?

– В Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который судья назначил очень легко. Да, и Андриевский допустил ошибку из-за нехватки опыта, а такие соперники, как «Бавария», подобных промахов не прощают. Во втором тайме мы сникли, позволили сопернику больше играть.

Я отбросил все голы, которые мы пропустили в том матче, и взял всё хорошее от нашей игры – в организации обороны, в выбеганиях в контратаки, и показал всё это ребятам при подготовке к сегодняшнему поединку. Сегодня мы мы действовали получше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее, смелее, чем в Мюнхене.

Большой плюс этих матчей состоит в росте команды. Наши игроки стали более увереннее действовать, более смелее, они почувствовали, что свой талант и работоспособность могут направить на результат. Это радует, что прогресс виден. С «Бенфикой» и «Барселоной» мы играли на равных. А эти команды проигрывали «Баварии» более крупно, чем мы сегодня. К грандам всегда особое отношение со стороны судей, они всегда их защищают. Сегодня в очередной раз в этом можно было убедиться. Считаю, мы не заслуживали поражения.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(33 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    __FunnyCat
    online
    __FunnyCat, 23.11.2021 23:03
    +21
    На Буе чистый пенальти , Мюллер , на которого шёл пас в первом голе Баварии - был в офсайде
    Цирк, а не судейство просто !
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 23.11.2021 23:06
    +17
    Пенальти был и нужно было ставить. В первом тайме турок все свистел в пользу немцев, во втором более ровно судил.
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    bonv
    online
    bonv, 23.11.2021 23:10
    +15
    Пеналь 100%
    Ссылка
    pricolist
    pricolist, 23.11.2021 23:08
    +14
    Соглашусь с Мирчей. Я был уверен, что назначат пенальти, но судья почему-то принял другое решение.
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    bullyUA
    bullyUA, 23.11.2021 23:08
    +13
    Там был не только пеналь, но и желтая карточка за удар сзади по ногам. Но с судьей не повезло.
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    avk2307
    avk2307, 23.11.2021 23:15
    +11
    Гол , который отменили с Бенфикой проследили от начала до конца и наши офсайд, здесь не нашли.
    В моменте с Буяльским был он (пенальти) 200%, но снова не увидели.
    Но забивать же сами могли ,хотя Мирча прав. Сильным помогают
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    elPadrino
    elPadrino, 23.11.2021 23:12
    +6
    Комментарий свернут. Показать
    я писал раньше и повторсь-судья просто потерял нить игры-видно просто имя Баварии на него давило
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 23.11.2021 23:58
    +5
    mayakovskiy1, 23.11.2021 23:54
    Ути какой грозный) Ну реально. Позорище которое забило1 гол в 5 мачтах не заслуживает даже не ЛЕ.
    Пора вернуться в Вересу с Минаем
    Иду киздуй смотреть Уралмаш - Текстильщик!
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    avk2307
    avk2307, 23.11.2021 23:20
    +5
    Одно уточнение.
    Рахунок был уже открыт.
    Мы могли сравнять счет
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    lenares85
    lenares85, 23.11.2021 23:52
    +4
    Судья боится к вару подойти бо там он не сможет обьяснить почему не дал пеналь. Такие мешки денежные будут тянуть за уши к этому надо привыкать
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    Denmark1107
    online
    Denmark1107, 23.11.2021 23:41
    +4
    sahka1981, 23.11.2021 23:06
    Пенальти был и нужно было ставить. В первом тайме турок все свистел в пользу немцев, во втором более ровно судил.
    мабуть, в свій час родичи цього примітив-рефа мігрували до Німеччини. Для команд-немчурів потрібні рефи з Нідерландів або Британії...
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    zzg77
    zzg77, 23.11.2021 23:35
    +4
    Нельзя судьям из третьих стран судить европейских грандов, они невольно свистят в их пользу, но почему VAR принимал неадекватные решения?? Очень жаль, ведь играли неплохо!!!
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    adidas777
    online
    adidas777, 24.11.2021 00:03
    +3
    avk2307, 24.11.2021 00:01
    Вот Зениту два пеналя дали и на 90 минуте тоже.
    А нам зачем
    Да, бомжей опять тянули всеми правдами неправдами...
    Позорище
    Кстати рак забил
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 23.11.2021 23:53
    +3
    mayakovskiy1, 23.11.2021 23:52
    Бенфика молодцы. Кое кто поедет в Португалию туристами.
    Дичь ущербная, ПНХ!
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    elPadrino
    elPadrino, 23.11.2021 23:28
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    etorfine, 23.11.2021 23:26
    Ель пердиньо, иди к кротам, я тебя не понимаю, там поймут
    так ты и себя не понимаешь похоже
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    elPadrino
    elPadrino, 23.11.2021 23:19
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    etorfine, 23.11.2021 23:17
    В упл поставят, не переживай
    и к чему это?
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    adidas777
    online
    adidas777, 23.11.2021 23:49
    +2
    Похоже до свидания Евровесна..............
    Ну почему тогда, когда мы сыграли лучшую свою игру......
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    adidas777
    online
    adidas777, 23.11.2021 23:46
    +2
    Барса это боль...............
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    elPadrino
    elPadrino, 23.11.2021 23:24
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    etorfine, 23.11.2021 23:21
    Ну подожди, узнаешь..
    у тебя не все дома?
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    avk2307
    avk2307, 24.11.2021 00:01
    +1
    Вот Зениту два пеналя дали и на 90 минуте тоже.
    А нам зачем
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