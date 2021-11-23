Динамо Киев
1 : 2
Бавария
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

  • 23.11.2021 22:20
  • 10803 просмотра
  • 8 комментариев
Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча

0:1. Роберт Левандовски, 14 мин.

0:2. Кингсли Коман, 42 мин.

1:2. Денис Гармаш, 70 мин.

События матча
70' ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
42' ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
14' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oliynuk_sport
    Oliynuk_sport, 23.11.2021 21:31
    +4
    Денис Гармаш!!!!!!!!!!!
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    Sonnenaufgang
    online
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:01
    +2
    Все игроки, забившие голы в этом матче - молодцы. Но наиболее эффектным по зрелищности получился гол Кингсли Коммана с падающим с сетки ворот снегом. Такое редко когда увидишь. Типа, мяч залетел - занавес.
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    SergRV
    online
    SergRV, 23.11.2021 21:50
    +2
    Ну, в принципе, ожидаемо.
    Могли бы и лучше, а могло быть и хуже. Как то так.
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    Voxa Hvedyk
    Voxa Hvedyk, 23.11.2021 22:29
    +1
    Левандовський явно заслужив (Золотий М'яч) і гол шедевр!!!
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    EGOS
    EGOS, 23.11.2021 22:14
    +1
    Alexander Киев, 23.11.2021 22:08
    Как гвоздь в крышку гроба и занавес - Дынама без еврокубков
    ...гвоздь тебе в пустую черепуху, тупая ты улитка!! Занавес!!
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    Slevin
    online
    Slevin, 23.11.2021 22:51
    0
    если по справедливому - Роберту должны дать залотой мяч за 2020 год и за 2021
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    Slevin
    online
    Slevin, 23.11.2021 22:51
    0
    это был лучший матч Динамо в этой еврокубковой осени...
    эх, жаль что кучу раз не хватило совсем чуть-чуть...
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 23.11.2021 22:08
    -2
    Sonnenaufgang, 23.11.2021 22:01
    Все игроки, забившие голы в этом матче - молодцы. Но наиболее эффектным по зрелищности получился гол Кингсли Коммана с падающим с сетки ворот снегом. Такое редко когда увидишь. Типа, мяч залетел - занавес.
    Как гвоздь в крышку гроба и занавес - Дынама без еврокубков
    Ссылка
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