23 ноября в 19:45 в Киеве проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» и «Бавария».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Бавария – 1:2. Шедевр от Левандовски. Видео голов и обзор матча
0:1. Роберт Левандовски, 14 мин.
0:2. Кингсли Коман, 42 мин.
1:2. Денис Гармаш, 70 мин.
События матча
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Гармаш (Динамо Киев).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
Источник — Sport.ua
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Могли бы и лучше, а могло быть и хуже. Как то так.
эх, жаль что кучу раз не хватило совсем чуть-чуть...
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