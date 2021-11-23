Шедевр Левандовски, гол Гармаша. Динамо с боем уступило Баварии

Перед игрой с «Динамо» чемпион Германии столкнулcя примерно с теми же кадровыми проблемами, что и киевляне минувшей осенью в выездной встрече ЛЧ против «Барселоны». Тогда коронавирус скосил половину динамовской команды. И Луческу пришлось экспериментировать с экспериментальным составом. Спустя год в подобную турбулентность попала и «Бавария». Накануне игры в Киеве семь подопечных Нагельсманна отправлены на больничный, посему на матч с «Динамо» баварцы смогли заявить лишь 18 человек.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что с точки зрения боеспособности «Бавария» осталась все такой же убедительной и мощной: Левандовский, Нойер, Мюллер, Сане, Коман и прочие определяющие персонажи остались в строю. И в стартовом составе.

У Луческу, все же, был более широкий плацдарм для кадрового маневра, нежели у его мюнхенского коллеги. Но румынский наставник не стал изобретать велосипед, отрядив на первый тайм довольно прогнозируемую основу. С одним исключением: место на острие атаки занял Шкурин.

А вот место по всему периметру футбольного поля занял снег, внезапно налетевший на нашу столицу. Нельзя сказать, что стихия мешала игрокам демонстрировать свои лучшие качества, но и не помогала – это как минимум.

Динамовцы начали весьма смело, пытаясь очень быстро проходить центр поля. Мяч то и дело забрасывался на фланг – то на Де Пену, то на Цыганкова. Однако ничего опасного в первые минуты тайма хозяева не создали. Да и гости тоже. Единственный интересный момент в дебюте встречи – выбежавший из трибун на поле полуголый придурок, которого ловили всем имеющимся штатом стюардов.

И тут, словно сегодняшний снег нам на голову, чудо-гол Левандовского. И винить-то некого: нужно только аплодировать польскому голеадору. Красота, ничего не скажешь. И ничего не сделаешь – класс есть класс.

Пропущенный мяч обескуражил динамовцев. После бисиклеты Левандовского инициативой прочно завладели гости. Все стало на свои места.

Но на 28-й минуте именно динамовцы могли сравнять счет. Правда, в довольно курьезной ситуации. После хорошей атаки правым флангом Цыганкова вроде бы опередил Горетцка, который отпасовал мяч Нойеру. Казалось, кипер просто вынесет мяч подальше. Но он промазал, и футбольный снаряд попал в штангу. Чуть-чуть в сторону ворот, и было бы 1:1. Но везет, как известно, более сильным.

На 35-й минуте Цыганков уже самостоятельно приложился к мячу и попал в створ ворот, но в этот раз Нойер был начеку.

Спустя три минуты уже Буяльский оказался на ударной позиции, но его в штрафной площади гостей зацепил Эрнандес. Виталий завалился на газон. Но судья назначить пенальти не решился.

«Бавария» ответила мастерски. Мюллер круто пропустил мяч на Комана, и тот с нескольких метров расстрелял Бущана в ближнем бою. Этот гол тоже был эффектным, как и первый. И тоже вряд ли нужно в данном случае кого-то винить из динамовцев. Как раз тот случай, когда нужно хвалить тех, кто забивает, а не тех, кто пропускает.

Под занавес тайма хозяева могли пропустить и третий гол, но в этот раз Бущан не дал себя переиграть Толиссо.

Краткий итог первого тайма: динамовцы старались, пытались, нагнетали, двигались. Упрекать их в чем-то вряд ли нужно. Они делали почти все, что могли. Но против лома нет приема. «Бавария» сейчас – с другой планеты.

Луческу с первых минут второго тайма бросил в бой Гармаша и Витиньо – вместо Шкурина и Де Пены. Не иначе, как последний довод королей. И с помощью Витиньо киевляне сразу же создали опаснейший момент, когда дважды подряд мог отличиться Шапаренко, но Нойер сыграл выше всяких похвал.

Но продолжить свои активности хозяева не смогли. Гости умело сбили их порыв, переведя игру в более спокойное русло. Снова мяч больше у «Баварии», снова у «Динамо» шанс лишь в контратаке. Но таковых было немного.

Тем не менее, киевлянам удалось сократить разрыв в счете тогда, когда уже казалось, что мюнхенцы убаюкали динамовцев. Витиньо, Миколенко, Цыганков и Гармаш – таковыми были динамовские кружева. И да, наверное, это символично, что первый гол «Динамо» в нынешней ЛЧ забил именно Гармаш.

Гол окрылил хозяев. Они почти сразу могли забивать и второй гол, но чуть не повезло, когда никто не сумел добить мяч после парированного Нойером удара Сидорчука.

А дальше пошли практически качели: команды, словно боксеры, пытались ответить ударом на удар. Больше опасности было у выпадах гостей, но хозяева тоже атаковали очень квалифицированно.

Не без приключений и трудностей, но «Бавария» добыла победу. И забронировала за собой первое место в группе. А вот «Динамо» хотя и продемонстрировало достойную игру, очков не получило. И продолжает занимать последнее место в группе с минимальными шансами на выход в евровесну.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа Е. 5 тур.

«Динамо» (Киев, Украина) - «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 1:2.

Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 42.

Шапаренко, 32 - Сарр, 52.

«Динамо»: Бущан - Кендзера (Караваев, 76), Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков, Буяльский, де Пена (Витиньо, 46) - Шкурин (Гармаш, 46).

«Бавария»: Нойер - Павар, Ньянзу (Тилльман, 84), Л. Эрнандес (Сарр, 46), Дэвис - Горецка, Толиссо - Сане (Ричардс, 87), Мюллер, Коман (Рока, 67) - Левандовски.

Арбитр: Халил Мелер (Турция).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина).

ДИНАМО - БАВАРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА