Динамо Киев
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Бавария
23.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Динамо – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Шансов мало, но вы держитесь

  • 22.11.2021 12:35
  • 450 просмотров
  • 3 комментария
Динамо – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 ноября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Динамо

 

Команда Мирчи Луческу за два поединка до конца группового раунда Лиги чемпионов де-факто потеряла шансы на выход в 1/8 финала турнира. Конечно, теоретические шансы остаются, но только при условии двух побед и удачного стечения обстоятельств в параллельных матчах группы. На практике такой сценарий выглядит фантастическим, а потому нужно более реально смотреть на вещи и попытаться зацепиться за третье место, которое позволит сыграть весной в плей-офф Лиги Европы.

В предыдущих четырех еврокубковых встречах «Динамо» не смогло забить ни одного мяча – это худший показатель наряду с «Мальме». Правда, у чемпиона Швеции ситуация еще более плачевная, но нас больше интересуют события в группе E. Для «Динамо» решающим должен стать поединок заключительного тура против португальской «Бенфики», в котором «бело-синие» будут обязаны побеждать. Пока у них три очка отставания от команды Романа Яремчука, а это расстояние одной победы. Главное, чтобы это расстояние не увеличилось после пятого тура, иначе тогда с «Бенфикой» придется играть исключительно за свой престиж.

Бавария

 

Кардинально противоположная ситуация у команды Юлиана Нагельсманна, которая уже досрочно гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы досрочно обеспечить себе первое место, чемпионам Германии будет достаточно сыграть с «Динамо» вничью. Поэтому хочется верить, что они выйдут на поле НСК «Олимпийского» не слишком мотивированными. Разгром со счетом 5:0, как это было на «Альянц Арене», многие украинские болельщики без корвалола пережить не смогут.

Соломинка, которая может помочь «Динамо» вытащить счастливый билет, заключается в том факте, что четыре футболиста первой команды «Баварии» отправились на карантин из-за контактов с человеком, у которого был подтвержден коронавирус. Это Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Они добавились к еще трем футболистам, которые также пропустят ближайшие матчи из-за коронавируса: Никлас Зюле и Йосип Станишич сдали положительный тест, а Йозуа Киммих проходит вторую неделю карантина. Но важно помнить, что в мюнхенской команде есть практически два полноценных состава, и любую кадровую потерю можно почти безболезненно заменить.

История встреч

 

За всю историю «Динамо» и «Бавария» провели между собой 11 поединков. 4 раза победителями были киевляне, в 6 случаях сильнее оказывались футболисты из Мюнхена, а еще однажды на табло была зафиксирована ничья. Довольно конкурентная статистика, однако почти все матчи были сыграны еще в прошлом веке.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Де Пена, Буяльский, Цыганков, Гармаш.

«Бавария»: Нойер – Дэвис, Упамекано, Куасси, Павар, Забитцер, Горецка, Сане, Мюллер, Толиссо, Левандовски.

23 ноября, вторник

«Динамо» – «Бавария»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
ДИНАМО — БАВАРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Халил Мелер (Турция)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 22.11.2021 12:42
    0
    тем более в пяти последних матчах Бавария пропускала
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    Calm
    Calm, 22.11.2021 12:39 (изменен)
    0
    0-2!?... не, ну блин.. хотя б 1-2 поставили.. ждем первый мяч динамо в ЛЧ!
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 22.11.2021 12:37
    0
    Удачи Динамо ! Поддержка будет на родном стадионе !
    Уже не в первый раз повторюсь - завтра главное психологиях , хватит уже мандража . Выйти и сыграть в свод игру как с Барсой!
    Вперёд Динамо
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