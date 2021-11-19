Бундеслига. Бавария сенсационно проиграла аутсайдеру

12-й тур Бундеслиги стартовал с громкой сенсации. Один из аутсайдеров чемпионата Германии, «Аугсбург» дома обыграл чемпиона, «Баварию». Все три гола в матче были забиты во второй половине первого тайма. Для «Баварии» это второе поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1

Голы: Педерсен 23, Хан 36 – Левандовски 38

Благодаря этой победе «Аугсбург» набрал 12 очков и покинул зону вылета, обойдя «Штутгарт». «Бавария» остается лидером, но в случае победы «Боруссия» Дортмунд может приблизиться к чемпионам на расстояние всего одного очка.

Турнирная таблица Бундеслиги