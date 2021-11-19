Бундеслига. Бавария сенсационно проиграла аутсайдеру

12-й тур Бундеслиги стартовал с громкой сенсации. Один из аутсайдеров чемпионата Германии, «Аугсбург» дома обыграл чемпиона, «Баварию». Все три гола в матче были забиты во второй половине первого тайма. Для «Баварии» это второе поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.
«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1
Голы: Педерсен 23, Хан 36 – Левандовски 38
Благодаря этой победе «Аугсбург» набрал 12 очков и покинул зону вылета, обойдя «Штутгарт». «Бавария» остается лидером, но в случае победы «Боруссия» Дортмунд может приблизиться к чемпионам на расстояние всего одного очка.
Источник — Sport.ua
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Динамо ведь пороками омыто,
Душа захочет в светлый мир взглянуть.
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