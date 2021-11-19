12-й тур
Аугсбург
2 : 1
Бавария
19.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бундеслига. Бавария сенсационно проиграла аутсайдеру

Чемпионы Германии потерпели поражение от «Аугсбурга»

  • 19.11.2021 23:32
  • 597 просмотров
  • 3 комментария
Бундеслига. Бавария сенсационно проиграла аутсайдеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

12-й тур Бундеслиги стартовал с громкой сенсации. Один из аутсайдеров чемпионата Германии, «Аугсбург» дома обыграл чемпиона, «Баварию». Все три гола в матче были забиты во второй половине первого тайма. Для «Баварии» это второе поражение в нынешнем сезоне Бундеслиги.

«Аугсбург» - «Бавария» - 2:1
Голы: Педерсен 23, Хан 36 – Левандовски 38

Благодаря этой победе «Аугсбург» набрал 12 очков и покинул зону вылета, обойдя «Штутгарт». «Бавария» остается лидером, но в случае победы «Боруссия» Дортмунд может приблизиться к чемпионам на расстояние всего одного очка.

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    grifon.
    grifon., 20.11.2021 00:14
    +1
    знайди віршик про Інтер
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 00:18
    -1
    grifon., 20.11.2021 00:14
    знайди віршик про Інтер
    А самому слабо??
    Ссылка
    --smart--Forever--
    online
    --smart--Forever--, 20.11.2021 00:10 (изменен)
    -4
    стих Елены Косцынич
    *
    Трагичных песен мрачная геенна.
    Страданье, скорбный плач и муки.
    Так болью сердца, муза Мельпомена
    Врачует души от ленивой скуки.
    *
    Рыдаем над судьбою юной пары.
    Презренный Мюнхен вызывает гнев.
    А Киевские заслуживают кары.
    И гибнет мир, в бессильи поумнев.
    *
    А в шторме предстоящего конфликта
    Постигнем мы гармонию и суть.
    Динамо ведь пороками омыто,
    Душа захочет в светлый мир взглянуть.
    Ссылка
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