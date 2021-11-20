В матче 12-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» сенсационно обыграл «Баварию» (2:1).
«Бавария» потерпела первое поражение после серии из четырех побед, но остается лидером.
Бундеслига. 12-й тур
Аугсбург – Бавария – 2:1
Голы: Педерсен, 23, Хан, 35 – Левандовски, 38.
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Андре Хан (Аугсбург).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Мадс Педерсен (Аугсбург).
Источник — Sport.ua
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