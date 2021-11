ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко – тренер Дженоа

Известный украинский тренер Андрей Шевченко стал новым главным тренером «Дженоа». 45-летний специалист подписал контракт до 2024 года.

Напомним, что «Дженоа» после 12-ти туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Единственную победу в сезоне команда добыла еще в сентябре.

В сентябре нынешнего года клуб «Дженоа» перешел в собственность американской компании 777 Partners, которая планирует постепенно вкладывать деньги и развивать команду.

«Дженоа» считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.

Ранее сообщалось, что помогать Шевченко будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

Андрей Шевченко с 2016 по 2021-й год возглавлял сборную Украины, с которой вышел до четвертьфинала Евро-2020.

