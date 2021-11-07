ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко – тренер Дженоа

Украинский тренер будет работать в Италии

  • 07.11.2021 15:04
  • 4983 просмотра
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко – тренер Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Андрей Шевченко стал новым главным тренером «Дженоа». 45-летний специалист подписал контракт до 2024 года.

Напомним, что «Дженоа» после 12-ти туров чемпионата Италии занимает 16-е место в турнирной таблице. Единственную победу в сезоне команда добыла еще в сентябре.

В сентябре нынешнего года клуб «Дженоа» перешел в собственность американской компании 777 Partners, которая планирует постепенно вкладывать деньги и развивать команду.

«Дженоа» считается старейшим футбольным клубом Италии. Основан в 1893 году.

Ранее сообщалось, что помогать Шевченко будут Мауро Тассотти и Луиджи Ночентини.

Андрей Шевченко с 2016 по 2021-й год возглавлял сборную Украины, с которой вышел до четвертьфинала Евро-2020.

Источник — Sport.ua

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 15:07
    +11
    Удачи Андрей Николаевич !
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 15:05
    +11
    Андрей Николаевич, успехов на новом поприще!!!
    Ссылка
    kon10000
    online
    kon10000, 07.11.2021 15:10
    +5
    Генуя - красивый город...
    Ссылка
    Михайло Кудієнко
    online
    Михайло Кудієнко, 07.11.2021 15:11
    +4
    Тепер, вся Україна з "дитинства" за дженоа як на початку 2000-них був мілан
    Ссылка
    Sunrise
    Sunrise, 07.11.2021 15:11
    +4
    Удачи и свершений, Андрей Николаевич!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 07.11.2021 15:32
    +3
    LomUs17, 07.11.2021 15:24
    Тридцативосьмилетний Пандев - вот и весь состав Дженоа, типа Миная что-то на сегодняшний день. Шева сам-то в курсе, что ему предстоит? Но что-то подсказывает, что, возможно, пошёл в клуб, зная, что в скором времени с новыми владельцами будет и приличное усиление. Посмотрим. Теперь топим за генуэзцев, как когда-то за миланистов) Удачи Андрюхе Николаичю!
    Возьмёт Супрягу и Гармаша, и делов-то!
    Ссылка
    LomUs17
    online
    LomUs17, 07.11.2021 15:24 (изменен)
    +3
    Тридцативосьмилетний Пандев - вот и весь состав Дженоа, типа Миная что-то на сегодняшний день. Шева сам-то в курсе, что ему предстоит? Но что-то подсказывает, что, возможно, пошёл в клуб, зная, что в скором времени с новыми владельцами будет и приличное усиление. Посмотрим. Теперь топим за генуэзцев, как когда-то за миланистов) Удачи Андрюхе Николаичю!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 07.11.2021 15:11
    +3
    Супер. Удачи
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 07.11.2021 15:31
    +2
    Буду теперь именовать Шеву "алленаторэ".
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.11.2021 15:27
    +2
    LomUs17, 07.11.2021 15:24
    Тридцативосьмилетний Пандев - вот и весь состав Дженоа, типа Миная что-то на сегодняшний день. Шева сам-то в курсе, что ему предстоит? Но что-то подсказывает, что, возможно, пошёл в клуб, зная, что в скором времени с новыми владельцами будет и приличное усиление. Посмотрим. Теперь топим за генуэзцев, как когда-то за миланистов) Удачи Андрюхе Николаичю!
    та полюбому на новый год будет 4-5 трансферов по списку шевы---инвесторы же не лохи покупать потенциально клуб серии В-будут вытягивать
    Ссылка
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 07.11.2021 15:08
    +2
    Теперь нужно обыграть Рому!! И отправить Физрука в очередную отставку с премиальными!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.11.2021 15:20
    +1
    Михайло Кудієнко, 07.11.2021 15:11
    Тепер, вся Україна з "дитинства" за дженоа як на початку 2000-них був мілан
    шева топчик!!!
    Ссылка
    Darkness1984
    online
    Darkness1984, 07.11.2021 15:49
    0
    belerilf1, 07.11.2021 15:07
    официально, макаранников тоже разводят на бабло как лохов последних
    Вот, что вы за люди? Или выходцы из Донецка все такие?
    Почему бы просто не пожелать удачи?
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
    Andrey Ilyashenko, 07.11.2021 15:49
    0
    100% зазнає невдачі.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 15:33
    0
    Будет сложно. Судя по всему там дела плохи, а до окна еще надо дожить. Верим в Шеву, как и все предыдущие 25 лет. Удачи!
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.11.2021 15:21
    0
    не исключено что кого-то с наших игрочил подтянет в межсезонье
    Ссылка
    Alehandro
    online
    Alehandro, 07.11.2021 15:17
    0
    VikyKrasotulechka, 07.11.2021 15:08
    Теперь нужно обыграть Рому!! И отправить Физрука в очередную отставку с премиальными!!
    Там уже Венеция Рому наказывает, Физрук и может не дотянуть до матча с Дженоа)
    Ссылка
    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 07.11.2021 15:16
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Ссылка
    Slunkoo
    online
    Slunkoo, 07.11.2021 15:17
    -1
    Михайло Кудієнко, 07.11.2021 15:11
    Тепер, вся Україна з "дитинства" за дженоа як на початку 2000-них був мілан
    cotko skazav
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 07.11.2021 15:14
    -1
    неожиданно
    Ссылка
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