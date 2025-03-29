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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 14:59 |
703
0

Стало известно, когда возобновится матч Левый Берег – Александрия в УПЛ

Матч 22 тура УПЛ возобновиться в 15:05 по киевскому времени

29 марта 2025, 14:59 |
703
0
Стало известно, когда возобновится матч Левый Берег – Александрия в УПЛ
Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, проходит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией». Встреча проходит на стадионе «Левый Берег» Киевской области.

Гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете. Евгений Смирный головой в центре штрафной пробил в ближний угол в завершение подачи углового с правого фланга от Никиты Кравченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Старт второго тайма затянулся из-за соседа-террориста. В киевской области была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. После отбоя команды вышли на разминку. Старт второго тайма запланирован на 15:05 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 47 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча. «Левый Берег» находится на 11 строчке с 22 пунктами после 20 игр.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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