«Кто ниже нас?» Надеин рассказал о бюджете Вереса в УПЛ

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о бюджете клуба. Функционер заявил, что клуб не может похвастаться большим бюджетом.

«Думаю, что мы занимаем где-то предпоследнее. Возможно, где-то третье с конца по финансам. Нам все равно приятно, что мы с третьим с конца бюджетом занимаем седьмое-восьмое место – значит, мы двигаемся в правильном направлении.

Кто ниже нас? Ингулец и, может быть, даже Оболонь. А может, Левый Берег. Сложно сказать, потому что нет такой прозрачности. Я свой бюджет знаю, может, кто-то знает свой, но не скажет», – сказал функционер.

Ранее Иван Надеин предложил реформировать розыгрыш Кубка Украины.