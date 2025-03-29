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  4. «Кто ниже нас?» Надеин рассказал о бюджете Вереса в УПЛ
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 14:43 |
440
0

«Кто ниже нас?» Надеин рассказал о бюджете Вереса в УПЛ

Президент Вереса поговорил о финансах

29 марта 2025, 14:43 |
440
0
«Кто ниже нас?» Надеин рассказал о бюджете Вереса в УПЛ
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о бюджете клуба. Функционер заявил, что клуб не может похвастаться большим бюджетом.

«Думаю, что мы занимаем где-то предпоследнее. Возможно, где-то третье с конца по финансам. Нам все равно приятно, что мы с третьим с конца бюджетом занимаем седьмое-восьмое место – значит, мы двигаемся в правильном направлении.

Кто ниже нас? Ингулец и, может быть, даже Оболонь. А может, Левый Берег. Сложно сказать, потому что нет такой прозрачности. Я свой бюджет знаю, может, кто-то знает свой, но не скажет», – сказал функционер.

Ранее Иван Надеин предложил реформировать розыгрыш Кубка Украины.

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Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Пряма червона
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