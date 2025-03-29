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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 14:19 | Обновлено 29 марта 2025, 14:29
747
1

Оболонь – Шахтер. Стали известны стартовые стартовые составы на игру

Матч 22-го тура УПЛ начнется в 15:30

29 марта 2025, 14:19 | Обновлено 29 марта 2025, 14:29
747
1
Оболонь – Шахтер. Стали известны стартовые стартовые составы на игру
УПЛ

В субботу, 29 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Оболонь» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В активе «Шахтера» – 41 очко, клуб разместился на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч Оболонь – Шахтер:

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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saltim
Марлон капитан? Судаков не в авторитете видимо. Назарину опять на лавку засунули
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