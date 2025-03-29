Оболонь – Шахтер. Стали известны стартовые стартовые составы на игру

В субботу, 29 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Шахтер».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч рассудит арбитр Андрей Коваленко из Полтавы. Главные тренеры обеих команд определились со стартовыми составами на игру.

«Оболонь» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 18 баллов. В активе «Шахтера» – 41 очко, клуб разместился на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч Оболонь – Шахтер: