Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз (США, WTA 9). Поединок состоится первым запуском на Rod Laver Arena и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Эшлин Крюгер, либо с Сарой Бейлек.

