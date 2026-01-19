Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
19 января 2026, 19:08 |
51
1

Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видетрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026

19 января 2026, 19:08 |
51
1 Comments
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

19 января украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.

В первом раунде украинка сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз (США, WTA 9). Поединок состоится первым запуском на Rod Laver Arena и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге встретится либо с Эшлин Крюгер, либо с Сарой Бейлек.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Прогноз, анонс на матч Australian Open
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 20 января
Александра Олейникова Мэдисон Киз смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Теннис | 19 января 2026, 16:22 0
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков
Во второй день Aus Open матчи первого раунда проиграли шесть сеяных игроков

В понедельник мейджор из сеных покинули Оже-Альяссим, Легечка, Наварро и другие

Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19 января 2026, 00:09 8
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад

Поединок 20-го тура Ла Лиги в Сан-Себастьяне завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Футбол | 19.01.2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Футбол | 19.01.2026, 15:46
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Футбол | 19.01.2026, 06:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Как выглядит таблица Ла Лиги после победы Реала и поражения Барселоны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Невже буки не вірять взагалі в Сашу, що такий кеф височенний???
Ответить
0
Популярные новости
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 1
Футбол
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
МИЧЕЛ: «Мы очень ждали, что он перейдет в Жирону, но этого не произошло»
18.01.2026, 09:41 2
Футбол
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
18.01.2026, 14:03 3
Биатлон
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
Усик хочет подписать историческое соглашение и установить рекорд в боксе
19.01.2026, 10:00 2
Бокс
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
«Помочь сборной». Буткевич принял неожиданное решение по Гуцуляку
18.01.2026, 13:51 5
Футбол
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
Известный украинский боксер уничтожил соперника за 29 секунд и взял титул
17.01.2026, 22:49 3
Бокс
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
Ребров может вновь возглавить Динамо. Состоялся разговор с Игорем Суркисом
18.01.2026, 16:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем