Александра Олейникова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видетрансляцию матча 1/64 финала Australian Open 2026
19 января украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 92) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии 2026.
В первом раунде украинка сыграет против действующей чемпионки мейджора Мэдисон Киз (США, WTA 9). Поединок состоится первым запуском на Rod Laver Arena и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге встретится либо с Эшлин Крюгер, либо с Сарой Бейлек.
