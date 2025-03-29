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  4. Назван тренер, который возглавит Интер после Индзаги. Это экс-коуч Шахтера
Италия
29 марта 2025, 14:33 |
834
0

Назван тренер, который возглавит Интер после Индзаги. Это экс-коуч Шахтера

Роберто Де Дзерби сватают на пост наставника «нерадзурри»

29 марта 2025, 14:33 |
834
0
Назван тренер, который возглавит Интер после Индзаги. Это экс-коуч Шахтера
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Итальянский журналист Карло Пеллгатти считает, что Роберто Де Дзерби может стать заменой для Симоне Индзаги в миланском «Интере».

Представитель СМИ уверен, что если «нерадзурри» не выиграют чемпионство в Италии по итогам текущего сезона, то Индзаги будет уволен, а на его место придет именно экс-коуч «Шахтера», который ныне работает во Франции с «Марселем».

«Если «Интер» не выиграет ни одного трофея в этом сезоне, по моему мнению, Индзаги будет нелегко удержаться на посту тренера. И если он все-таки не удержится, то могу вам сказать, что следующим тренером «Интера» станет Де Дзерби», – сказал Пеллгатти в интервью Area Fritta.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Роберто Де Дзерби является вторым в списке самых высокооплачиваемых тренеров в нынешней Лиге 1.

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Роберто Де Дзерби Интер Милан Шахтер Донецк Марсель назначение тренера Симоне Индзаги
Алексей Сливченко Источник: OneFootball
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