Назван тренер, который возглавит Интер после Индзаги. Это экс-коуч Шахтера

Итальянский журналист Карло Пеллгатти считает, что Роберто Де Дзерби может стать заменой для Симоне Индзаги в миланском «Интере».

Представитель СМИ уверен, что если «нерадзурри» не выиграют чемпионство в Италии по итогам текущего сезона, то Индзаги будет уволен, а на его место придет именно экс-коуч «Шахтера», который ныне работает во Франции с «Марселем».

«Если «Интер» не выиграет ни одного трофея в этом сезоне, по моему мнению, Индзаги будет нелегко удержаться на посту тренера. И если он все-таки не удержится, то могу вам сказать, что следующим тренером «Интера» станет Де Дзерби», – сказал Пеллгатти в интервью Area Fritta.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Роберто Де Дзерби является вторым в списке самых высокооплачиваемых тренеров в нынешней Лиге 1.