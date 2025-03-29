Украина. Премьер лига29 марта 2025, 09:59 |
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Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
29 марта в 13:00 состоится матч 22-го тура УПЛ
29 марта 2025, 09:59 |
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В субботу, 29 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией».
Встреча примет стадион «Левый Берег» Киевской области. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч «Левый Берег» – «Александрия» обслужит арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Лівий Берег – ОлександріяДивитися трансляцію
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