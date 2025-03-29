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  4. Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 09:59 |
58
0

Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта в 13:00 состоится матч 22-го тура УПЛ

29 марта 2025, 09:59 |
58
0
Левый Берег – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией».

Встреча примет стадион «Левый Берег» Киевской области. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч «Левый Берег» – «Александрия» обслужит арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Лівий Берег – Олександрія
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Трансляція матчу В ефірі

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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